El temporal 'Glòria' fueteja l'espigó de Port Olímpic

El temporal Glòria, que està afectant tot Catalunya en el tercer dia del seu pas per la península, també s'ha fet notar al Port Olímpic de Barcelona. Les onades de fins a 10 metres provocades per les fortes ratxes de vent de la borrasca han aconseguit saltar per sobre de l'espigó del port de Barcelona.









Segons Dani Palacios, cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, "l'aigua ha arribat a el passeig marítim de Barcelona, Gavà, Castelldefels...", a causa de la força amb què estan carregant les ones.





De fet, el Port de Barcelona ha paralitzat la seva operativa a causa del mal temps, que no permet la sortida ni arribada de navilis de les seves instal·lacions. Les acabes de contenidors BEST i l'acaba multipropòsit de Port Nou estan tancades fins a nou avís des del passat dilluns.