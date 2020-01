Tanquen les platges i els parcs de Barcelona per la borrasca Gloria

El Pla Bàsic d'Emergència Municipal activat per l'Ajuntament de Barcelona per mal estat de la mar ha passat aquest dilluns a fase d'emergència i prohibeix accedir a les platges, a l'aigua i als espigons mentre duri la borrasca Gloria que està afectant Catalunya.













El pla d'emergència municipal per mal estat de la mar s'activa en fase d'emergència quan hi ha constatació d'onades de més de quatre metres d'altura i el litoral de la ciutat pateix els efectes de la mar i pot convertir-se en un perill per a les persones o provocar danys en el mobiliari, ha informat el consistori aquest dilluns en un comunicat.





Com a conseqüència d'aquesta activació i per prevenció, es recomana a la ciutadania que augmenti la precaució a la zona litoral, i la Guàrdia Urbana s'ha desplegat en l'àmbit litoral barceloní i impedeix el pas als espigons i a zones on trenquen les onades.





El mateix ha passat amb els parcs de la ciutat. L'Ajuntament ha decidit tancar-los aquest dilluns per motius de seguretat davant el temporal de vent, i ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució en aquells espais verds que no disposen de portes d'accés.





El consistori recomana retirar els testos i objectes de les façanes, els balcons i les terrasses, recollir tot el que el vent pugui fer caure, i no pujar a llocs alts i exposats a el vent, com terrats o bastides, ha informat l'Ajuntament en un missatge a Twitter.