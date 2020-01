Ayuso fitxa a l'exsecretari d'Estat de Comunicació Miguel Ángel Rodríguez com a cap de Gabinet

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situat com el seu cap de Gabinet al que va ser portaveu i secretari d'Estat de Comunicació en l'etapa de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez.



Així ho ha avançat la 'Cadena Cope' i han confirmat fonts regionals, Rodríguez ja va assessorar a la dirigent madrilenya durant la campanya electoral de les autonòmiques al maig.



Durant aquests mesos de Govern, el consultor polític no s'ha desvinculat de la presidenta i han estat diverses les polèmiques que ha protagonitzat pels seus missatges a través de la xarxa social Twitter.



D'una banda, ha estat especialment dur amb l'actual Direcció de Ràdio Televisió Madrid. Ha criticat membres de Comitè d'Empresa i ha escrit en to irònic que el fet que s'emetés una notícia positiva en la cadena sobre Ayuso era conseqüència de que tant el director general com el cap d'Informatius estaven "de vacances".



També, ha escrit sobre el vicepresident regional, Ignacio Aguado, titllant de "deslleial" i al·ludint a un suposat contracte de 102.000 euros que "li van donar" al seu pare "per la cara" a l'Assemblea de Madrid. Des del partit 'taronja' van assegurar que aquestes declaracions eren "impresentables" i que no tenien "cap tipus de fonament".



Una de les seves últimes declaracions controvertides van ser dirigides contra la portaveu de Vox a la Cambra autonòmica, Rocío Monasterio, i el seu marit i portaveu d'aquesta formació al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros. Davant d'una informació que al·ludia al fet que aquests no estaven al dia dels pagaments a la seva comunitat de veïns, l'assessor va llançar un "fot-te" i li va retreure la seva posició respecte a la comissió de Avalmadrid.



Al pas d'aquest picabaralla va haver de sortir la presidenta madrilenya. "Crec que som adults i jo no puc anar a ningú a llevar-li el tuit o dir-li a ningú com ha d'utilitzar les seves xarxes socials", ha declarat davant els mitjans de comunicació, després de assegurar que ella sempre havia rebutjat comentar les publicacions sobre temes persones de Vox.