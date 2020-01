Ayuso farà tot el possible per quedar-se amb el Mobile World Congress: "Anirem a per ell"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avançat que el Govern regional farà tot el que està al seu abast per portar a la capital el Mobile World Congress, que se celebra actualment a Barcelona.



"Estem preparats per acollir el Mobile. Anirem a per ell", ha assegurat la dirigent regional, en un esmorzar informatiu, organitzat per Europa Press, a Madrid.



Ayuso ha incidit que la capital ha demostrat, acollint esdeveniments com la recent Cimera de Clima, que està preparada per a qualsevol "de la magnitud que sigui i de la dificultat que comporti". Els que viitin aquesta autonomia van a tenir en ella "tota la llibertat per moure, per relacionar-se i per emprendre".



La presidenta regional ha revelat que ja ha estat parlant "durant setmanes" amb organitzadors i ha criticat el tracte que se li dóna per part dels polítics catalans a aquests. "Creiem que és un esdeveniment que es pot celebrar a Madrid i pel qual ja m'he interessat en altres ocasions", ha dit.





UN ALTRE MOBILE 'MOGUT'





El Mobile World Congress se celebra aquest 2020 a Barcelona del 24 al 27 de febrer. Els sindicats UGT, el SIT i CCOO de Catalunya preveuen fer vaga de 24 hores durant l'esdeveniment contra la "passivitat de la direcció" de Transports de Barcelona, que depèn de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en la negociació el conveni col·lectiu.





Per la seva banda, els taxistes barcelonins han demanat reunir-se amb el Govern, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Aena per evitar mobilitzacions de cara al Mobile.





Al Mobile de 2019, es van produir protestes dels Comitès en Defensa de la República (CDR) contra la visita del rei Felip VI, qui a més va veure com no li rebien l'alcaldessa Ada Colau i el president de la Generalitat Quim Torra. Els assistents no van tenir l'opció d'agafar un cotxe Uber o Cabify, el que va dificultar la mobilitat, i els que volien anar a Metro es van topar amb una vaga de treballadors.





EL MOBILE VINCULA LA SEVA CONTINUÏTAT A EL MANTENIMENT DE L'ORDRE PÚBLIC





El passat novembre, el conseller delegat de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, ha demanat garantir la mobilitat i la seguretat perquè el Mobile World Congress (MWC) se segueixi celebrant a Barcelona.





Grau va cridar a fer "un bon Mobile" el febrer del 2020 i evitar vagues i talls a l'ésser preguntat per com assegurar que continua a Barcelona més enllà de 2023, quan acaba el contracte de celebració de la sala a la ciutat.





Grau ha assenyalat que espera que la celebració del Mobile a Barcelona s'ampliï per cinc anys més a partir de 2023 i ha tingut en compte per a la seva renovació que actualment s'estan produint "situacions d'incertesa i canvis".