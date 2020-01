Els taxistes de Barcelona amenacen amb mobilitzacions per al Mobile World Congress

Élite Taxi, l'associació de taxistes més representativa de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha amenaçat amb mobilitzacions "amb el punt de mira" en la nova edició del Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà del 24 a el 27 de febrer a Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), segons ha informat en un comunicat aquest dijous.





L'associació de taxistes ha alertat que no s'estan complint les normes aprovades per la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per regular l'activitat de taxis i vehicles de lloguer amb conductor (VTC) i vol "proposar mesures de pressió" perquè es respectin.

MÉS INFORMACIÓ El Mobile World Congress vincula la seva continuïtat a Barcelona al manteniment de l'ordre públic





És per això que ha cridat a totes les associacions i radioemissores de taxis barcelonines a reunir-se divendres per consensuar "una bateria de mesures que aniran de menys a més fins a arribar a el MWC".









El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha defensat que els taxistes han estat "molt pacients" amb la Generalitat i l'AMB per la bona voluntat que han mostrat, però que les normes que van impulsar no s'estan aplicant.





Álvarez, que torna a ser representant d'aquesta associació, ha remarcat que el sector del taxi no permetrà que "no s'apliquin als carrers perquè la llei és per a tots igual".





"No ens queda més remei que prendre mesures perquè es posin els mitjans suficients i es facilitin les eines necessàries per al seu compliment", ha agregat.





L'associació demana assegurar que els VTC portin de manera visible el preu en el seu interior i identifiquin els seus dies de descans, i impedir la geolocalització de Cabify, i ha criticat la falta d'inspectors a l'AMB per controlar l'activitat d'aquests vehicles i la poca revisió a l'Aeroport de Barcelona i les zones urbanes.





Les mobilitzacions que vol impulsar Élite Taxi per al MWC d'aquest any poden arribar a partir de la vaga de taxistes al gener de 2019, que va ser desconvocada gràcies a el decret llei aprovat pel Govern que fixa una precontractació mínima de 15 minuts per als VTC, entre altres mesures.