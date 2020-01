El Govern central impulsa la revisió dels delictes de rebel·lió i sedició

El president de Govern i líder del PSOE , Pedro Sánchez, està determinat a promoure una revisió dels delictes de rebel·lió i de sedició per tal d'adaptar-les a la realitat actual espanyola, tot i que encara no ha definit l'abast d'aquesta reforma, que afrontarà en qualsevol cas amb el desig de concitar un ampli consens al Parlament.









En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, la portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, ha confirmat la voluntat de el president de promoure al Congrés dels Diputats un "debat obert, previ contacte amb els grups parlamentaris" respecte de la reforma de el Codi Penal que inclogui la "tipificació dels delictes vistos pel que fa als comportaments produïts a Catalunya", en referència a la rebel·lió i la sedició.





Com sobre aquesta qüestió concreta el Govern de coalició encara no té una posició comuna -no hi ha hagut ocasió de debatre encara aquesta qüestió- fonts de l'executiu expliquen que encara no està decidit si la proposta de reforma de el Codi Penal partiria de Govern amb la presentació d'un projecte de llei al respecte o de el Grup Socialista amb una proposició de llei.





Aquesta segona opció permetria a Unides Podem presentar la seva pròpia proposta, escenari que va anar a què va apuntar el president en la seva entrevista a TVE en assenyalar que aquest seria un debat que hauria de obrir-se al Govern.