Aràbia Saudita arriba a un "nou rècord" d'execucions el 2019

El 2019 l'Aràbia Saudita va assolir un "nou rècord" d'execucions, en aplicar la pena de mort a 185 presos, segons indica aquest dimarts 21 de gener la Organització Europea de Drets Humans (ESOHR, per les sigles en anglès).





En el seu informe anual sobre la situació al regne saudita, l'organització explica que, fins ara, el 2015 s'ha produït el major nombre d'execucions, amb 157 presos condemnats a mort.





El 2018 van ser executades 149 persones.





L'ESOHR també adverteix que 47 persones poden ser condemnades a mort a Aràbia Saudita tot i no ser objecte de "càrrecs greus".





Alguns són acusats de formar part de la Germandat Musulmana, un grup considerat terrorista, o d'expressar el seu suport a les manifestacions.





L'organització afirma que 13 dels 47 acusats eren menors d'edat quan van ser acusats formalment per les autoritats, lamentant que l'Aràbia Saudita encara no hi hagi "canviat la seva política cap als menors" i que un total de 23 van ser executats en 2019 o s'enfrontin a aquesta possibilitat aquest any.





L'informe qualifica l'any 2019 com el "pitjor any" de les últimes dècades per la "falta d'influència de la societat civil" en el regne, que ha estat una mica obert però que encara reprimeix i persegueix els dissidents.





En els últims anys, centenars de persones han estat condemnades a mort i a penes de presó a l'Aràbia Saudita per la seva participació en delictes de terrorisme, tot i que les organitzacions de drets humans informen que no sempre esperen un judici just.





El passat mes d'abril, les autoritats saudites van anunciar l'execució de 37 persones per terrorisme, una de les quals va ser crucifixada, només dos dies després d'un fallit atemptat al nord de Riad reivindicat pel grup extremista de l'Estat islàmic.