El rentat d'imatge de l'Aràbia Saudita

Aquests dies s'està jugat la Supercopa 2020 de futbol. L'escenari, on s'està desenvolupant la competició, l'estadi King Abdullah Sports City, a la ciutat de Yeda, a l'Aràbia Saudita, que de moment no pertany a Espanya, que sapiguem. Per què s'ha triat aquest país per a la competició espanyola?, 120 milions- en tres anys- de raons justifiquen l'esdeveniment.









Així ho ha entès el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, la persona que més satisfet està amb l'acord que ha levando dures crítiques, no només a la federació sinó a altres estaments. "Poderós cavaller és el senyor diners", deia l'escriptor Quevedo allà pel segle setze. Malgrat els centenars d'anys transcorreguts, la seva afirmació segueix sent vigent. En aquest aspecte no ha canviat, per desgràcia.





Aràbia Saudita, un país on els drets humans no es respecten ia més fan ostentació d'això. La monarquia autoritària que governa amb mà dura el país ha fet créixer la repressió sobre els dissidents, els xiïtes, les feministes, els periodistes i fins i tot sobre membres de la família reial. Amnistia Internacional va demanar a Rubiales que no es jugués la Supercopa a l'Aràbia Saudita, petició que no va ser acceptada.





També l'Associació Esport i Diversitat (DyD) va posar el crit al cel "perquè l'Aràbia Saudita és un dels sis països que hi ha al món que condemna amb pena de mort a persones homosexuals. El senyor Rubiales s'ha oblidat del col·lectiu "LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, transgènics i intersexuals)".





La Federació Espanyola de Futbol, amb el silenci còmplice dels clubs de futbol espanyols està contribuint a un rentat d'imatge del règim de Saudita.





Com a estratègia a el pla traçat pel règim, el 2018 es va autoritzar a les dones a assistir a un partit de futbol que fins a aquesta data, tenien prohibit. En aquest esdeveniment esportiu les dones estan entrant per la mateixa porta, sentandose a la banda dels homes. Un acte mediàtic que la resta del món podrà veure per la TV. El que no es veu és que, fora del recinte esportiu, tornaran a la normalitat que no és altra que estar separats en els espais públics, a sortir soles, a casar-se lliurement, oa viure soles Aquesta és l'autèntica realitat, el de la Supercopa , és un miratge camuflat d'una campanya propagandística del règim a la qual contribueix el president del futbol espanyol. S'oblida Rubiales del brutal assassinat de periodista Jamal Kashoggi.





Els mandataris saudites han entès com ningú que el futbol és l'activitat esportiva amb una gran influència en la vida de les persones. Els estadis s'han convertit en temples sagrats, els seus jugadors són autèntics ídols de masses als quals idolatren. Per això, res millor que exhibir-los per mostrar a el món que el país ha canviat. No s'enganyin, el país segueix igual només li han donat un petit vernís que desapareixerà quan s'apaguin els llums de l'imperial estadi. Deia l'escriptor i periodista Eduardo Galeano, 'forofo' del futbol que "el futbol és l'única religió que no té ateus", no s'equivocava.





Si es mira les imaginis que ofereixen la televisió, l'estadi no està ple i la presència d'aficionats espanyols es redueix a la mínima expressió, no només pels costos econòmics que suposa el viatge i restes de despeses, sinó perquè no volen ser còmplices del règim.