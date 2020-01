Tous nega estafa en les seves joies i denúncia interessos econòmics en l'acusació

La representació jurídica de la companyia Tous ha presentat un recurs contra la interlocutòria pel qual el Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional va assumir la competència per investigar una presumpta estafa en la venda de les seves joies i va acordar les primeres diligències, per exigir que s'imposi fiança a l'acusació popular i denunciar que està moguda per interessos "espuris", fonts jurídiques.





Els joiers s'han posat en mans dels advocats Uría Menéndez per a defensar el seu producte en l'Audiència Nacional, mentre que Applus Laboratoris, la companyia encarregada de validar la qualitat de les seves joies, comptarà per la defensa amb els serveis de Baker McKenzie.





El recurs es refereix en concret al fet que l'associació de consumidors i joiers Consujoya, que va promoure la primera denúncia per aquest assumpte, ha estat admesa com a acusació popular en la causa sense que se li exigeixi consignar fiança alguna, tràmit habitual en aquest tipus de procediments però no imprescindible, ja que és el jutge qui decideix si imposa caució i quina és la seva quantia. En aquest cas, no va fixar aquest requisit.





Al llarg de diverses pàgines, la representació jurídica de Tous càrrega més contra aquesta associació, a qui acusa de moure per interessos espuris i merament economicistes contra la companyia en una conducta que, assegura, han mantingut al llarg del temps. Detalla, entre altres assumptes, que han promogut prop de mitja dotzena de causes contra l'empresa catalana en jutjats d'instrucció, en la seva opinió, sense raó de ser.





Pel que fa al contingut en si dels fets denunciats, el director general de Tous, José María Bosch, ha negat davant del jutge cap irregularitat durant la seva declaració en representació de la firma, investigada com a persona jurídica.





D'acord ha argumentat, les peces objecte d'investigació han estat fabricades amb una tècnica anomenada "Electroforming" i relativament recent que per tant, no està recollida en la Llei de Metalls a la qual s'acullen els denunciants i que és de l'any 1995.





Precisament, un dia després de difondre l'obertura de la investigació, la signatura va publicar un vídeo al seu perfil de YouTube explicant que la tècnica "permet crear joies resistents, de gran volum i sense soldadures" a partir d'"un motlle de metacrilat o resina que es va cobrint d'or o plata en estat líquid mitjançant un delicat procés electrolític".





Aquest és el material no metàl·lic de què estaria omple la peça assenyalada, el mític ós de la signatura fabricat en plata. En el cas de les peces d'or, segons les fonts consultades, Tous ha explicat que no es recorre a aquesta tècnica perquè té el gruix i la resistència suficients com perquè no es deformi sense necessitat d'introduir aquest tipus de farciment.