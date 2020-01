El CEO del Mobile respon a Ayuso: "Estem a Barcelona i estarem aquí en el futur"

El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha reafirmat aquest dimecres el seu compromís amb la celebració del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i ha descartat que s'hagin plantejat anar-se'n a Madrid o a una altra ubicació.





"Estem aquí a Barcelona, hem estat aquí des de 2006 i estarem aquí en el futur", ha sostingut Hoffman durant la roda de premsa de presentació de la nova edició del Mobile, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer en els recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona.





Hoffman ha respost així a les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va assegurar que farien tot el que estigués al seu abast per portar aquest saló internacional a Madrid. El Mobile World Congress (MWC) preveu per al 2020 més de 110.000 assistents, una mica més que el rècord de participació de fa un any, i un impacte econòmic de 492 milions d'euros en la seva quinzena edició a Barcelona.





John Hoffman, conseller delegat de GSMA





"Volia parlar del futur (del MWC), però m'han comentat que ja s'ha dit. Ens anem a Madrid?", ha fet broma Hoffman abans d'acabar d'explicar les principals novetats de l'edició del MWC d'aquest any.





El conseller delegat de la GSMA, associació que agrupa la indústria del mòbil i organitza el saló, ha assegurat que "no hi ha hagut cap debat ni cap reunió" sobre la possibilitat de traslladar el Mobile a cap altre lloc.





"Us puc assegurar que no hi ha cap debat ni cap reunió, no hi ha res de res, sobre cap lloc, incloent Madrid", ha remarcat Hoffman i ha dit que, sense voler ofendre a la premsa, no sap d'on treuen el que a vegades publiquen.





DESPRÉS DE 2023





A l'ésser preguntat per què passarà després de 2023, any en què s'acaba el contracte del per celebrar-ho en la seva actual ubicació, Hoffman ha indicat que encara no ho han pensat: "No tinc plans per a Barcelona més enllà de 2023".





"Per què hem de canviar una cosa que funciona sola?", ha remarcat, i ha asseverat que, quan pregunten als assistents sobre el saló, sempre reben una bona resposta sobre com es desenvolupa.