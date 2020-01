El salari mínim puja a 950 euros

El Govern apujarà el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 950 euros aquest any, després de l'acord amb els sindicats i la patronal, un 5,5% més que el 2019, quan l'Executiu de Pedro Sánchez ho va elevar un 22,3% , fins als 900 euros.









Així ho han anunciat aquest dimecres la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, els secretaris generals de CCOO, Unai Sordo, i UGT, Pepe Álvarez, i els presidents de la CEOE, Antonio Garamendi, i Cepime, Gerardo Cuerva.





El nou Executiu de coalició s'ha marcat com a objectiu, tal com es recull en l'acord programàtic subscrit entre el PSOE i Unides Podem, situar el salari mínim en el 60% del salari mitjà a final de legislatura, el que equivaldria a uns 1.200 euros, com recomana la Carta Social Europea.





Díaz ha remarcat que avui és un "gran dia per a la democràcia" amb aquest primer "gran acord social" assolit amb els agents socials.





La pujada del salari mínim a 950 euros es farà amb caràcter retroactiu a 1 de gener d'enguany, encara que encara es desconeix si s'aprovarà el pròxim Consell de Ministres que se celebrarà el dimarts, ja que, segons ha afirmat la ministra, dijous es redacta el text del Reial decret i es vol complir amb la legalitat, per la qual existeixen 7 dies d'audiència.





Díaz ha deixat clar que el salari mínim és una "petita eina i la clau" per a enfrontar la desigualtat a Espanya, que afecta molts treballadors, que estan fora de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC). La pujada del SMI beneficiarà a més de 2 milions de treballadors.





Preguntada pel possible impacte en l'ús de la pujada del SMI, ha respost que "categòricament no", indicat que els informes dels quals disposen "donen la raó al Govern i els sindicats" i les "moltes veus" del món econòmic d'Espanya, fins i tot les "ortodoxes", que constaten que no impacta en l'ocupació i cal millorar els salaris.





"Lluny de tenir un impacte directe, és un element positiu", ha defensat Díaz, qui considera que la prova que la mesura no afecta el "nucli" de l'ocupació és que l'afectació sol se circumscriuria a les treballadores de la llar i a l'ocupació agrària, que presenten deficiències pròpies.





En aquest sentit, ha ressaltat que la pujada del salari mínim a 950 euros millorarà la vida dels treballadors. "Som conscients que la pujada a 900 euros de l'any passat va ser històrica, però també tenim el compromís per a allargar aquest ascens", ha postil·lat.