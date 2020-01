Els empresaris es planten: si el Govern dispara el SMI, no revaloritzaran la resta de salaris

Els empresaris han decidit confrontar la pujada salarial impulsada pel govern PSOE-Podem. Davant l'anunci d'una nova revaloració del Salari Mínim Interprofessional (SMI), els patrons han comunicat que no pensen incorporar pujades salarials en els convenis que queden per signar el 2020.





La CEOE argumenta que aquesta escalada del SMI no va formar part de la negociació entre els agents socials realitzada en l'última etapa de Rajoy, pel que no se senten concernits per la política expansiva del flamant Executiu. Davant d'una perspectiva macroeconòmica que podria empitjorar el ritme de creixement espanyol, la patronal demanda cautela a Moncloa.





D'altra banda, recorden que l'increment del SMI porta aparellada una pujada de la tributació per les grans companyies (alça de societats fins a un mínim del 15%), i que basant-se el salari mínim es pacten molts complements o taules salarials establertes en els mateixos convenis col·lectius. Encara que per evitar que aquest tipus d'increments tan importants --el 2017 va ser del 8%, en 2018, del 4% i el 2019, del 22%-- provoquin despeses inassumibles per als empresaris, el PP va introduir una disposició transitòria que desvinculava l'evolució del SMI de l'estipulat en els convenis.









PODEM RELAXA SEUS PETICIONS





Davant aquesta actitud per part del sector empresarial, en Podem estan adonant-se que el ritme de la pujada salarial haurà moderar-se. Així, la primera pujada fins als 1.000 euros que es va plantejar durant la negociació entre els podemites i els socialistes, sembla allunyar-davant la negativa dels empresaris.





En resum, el que els empresaris estan advertint és la primera i inevitable conseqüència de l'increment del SMI: la resta de salaris no podrien pujar un 3% per l'esforç que suposaria atendre els salaris més baixos, de manera que la pujada generalitzada de les nòmines dels espanyols es convertiria en un repte inassumible. En l'empresariat esperen que el Govern prengui nota.