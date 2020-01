La UE estudia implantar un salari mínim amb normes comunes

La Comissió Europea ha llançat aquest dimarts un primer període de consultes amb els agents socials amb vista a fixar unes normes comunes perquè els socis comunitaris puguin fixar a nivell nacional un salari mínim que garanteixi als seus ciutadans unes condicions de vida "dignes".









La idea, segons ha explicat en una roda de premsa el comissari d'Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, no és fixar un salari mínim amb una quantitat específica a nivell europeu, sinó establir un "marc" amb unes normes comunes perquè cada Estat membre fixi el seu.





"No anem a fixar un salari mínim per a Europa. El que proposarem és un marc amb el qual els salaris mínims siguin fixats pels Estats membres perquè hi hagi més transparència i perquè certs criteris socials i també econòmics, sobretot el corresponent a la productivitat, sigui tingut en compte", ha apuntat.





El responsable d'Ocupació de l'executiu comunitari ha emfatitzat que els salaris en alguns països europeus són "molt baixos" i aquest fet "pot tenir un impacte en altres països amb majors salaris" que es tradueixi en una mena de "dúmping salarial".





"Aquesta és la raó real per la qual treballem amb la idea d'un marc legal. D'una banda, garantir el sistema, però de l'altra, evitar que el 'dúmping' salarial provoqui que els salaris baixos provoquin reduccions en els alts", ha argumentat.





El luxemburguès ha indicat que aquesta fase de consultes es prolongarà durant sis setmanes. Posteriorment Brussel·les avançarà en l'elaboració de la seva proposta i llançarà una nova consulta amb sindicats i patronal que durarà el mateix temps. Schmit ha confiat que la proposta legislativa pugui arribar poc abans de l'estiu o ja al setembre.





El comissari d'Ocupació ha explicat que, en l'actualitat, 22 estats membres compten amb un salari mínim estatutari, mentre que en sis les remuneracions dels treballadors queden determinades a través de la negociació col·lectiva.