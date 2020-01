Glòria es 'menja' el Delta de l'Ebre

La borrasca Glòria que afecta Catalunya des de diumenge s'ha 'menjat' pràcticament el Delta de l'Ebre, una de les zones més devastades pel temporal.









El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat aquest dimecres per impulsar un "pla d'acció immediat" per al Delta de l'Ebre, on ha assegurat que ha ocorregut una catàstrofe natural per les inundacions provocades per la borrasca Glòria.





En declaracions als periodistes després de visitar alcaldes de la regió de Terres de l'Ebre (Tarragona), al costat de la consellera Teresa Jordà, ha explicat li han transmès que "el Delta necessita una solució ara i aquí", després que l'aigua de mar hagi assolit àmplies extensions d'arrossars.





Ha reafirmat el seu compromís amb els alcaldes, i ha manifestat: "Ja és hora de passar a l'acció".





El president també ha demanat a la ciutadania seguir les instruccions de seguretat i ha agraït la feina dels serveis d'emergències.













L'organització SEO/BirdLife ha denunciat els danys causats pel temporal al Delta de l'Ebre, on els ecologistes porten treballant més de 20 anys per a la seva conservació i en la producció d'arròs ecològic i sostenible.





Tal com assenyalen, el Delta està sent "colpejat" per un dels temporals més importants de la història recent, el que ha provocat que els seus quilòmetres de platges i unes 3.000 hectàrees d'arrossars hagin estat engolides pel mar que ha penetrat fins a tres quilòmetres terra endins.





En concret, expliquen que la pujada del nivell de la mar ha provocat que gairebé totalitat de les platges de delta estiguessin aquest dimarts sota el mar, així com la majoria dels arrossars adjacents.





La situació, expliquen, és especialment greu a la zona de la Platja de la Marquesa que pateix problemes de regressió històrica i on els arrossars estan situats just per darrere d'un cordó dunar molt feble i sense protecció de zones humides.





La responsable de l'Oficina Tècnica de SEO/BirdLife al lloc, Sofia Rivaes, ha declarat que "els potencials efectes del canvi climàtic hi són, però el focus dels problemes són a la pràcticament nul·la arribada de sediments i l'extrema reducció de cabals".





Les dues qüestions, ha indicat l'experta, han desestabilitzat "completament" el dinamisme propi d'aquest singular ecosistema, que està veient engolit pel mar després de temporal.





Per a Rivaes, "apostar per mesures en aquest territori obviant el que passa aigües amunt, és llençar els diners a la mar" i exigeix l'actuació de les autoritats "de manera serena i lògica, evitant decisions precipitades derivades d'un cert alarmisme".





La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (Fcac) ha alertat que les dues cooperatives arrosseres, Arrossaires de Delta de l'Ebre i Càmara Arrossera del Montsià, que produeixen el 75% del total de l'arròs a Catalunya i estan ubicades als marges del riu Ebre, estan en risc després que la crescuda de la mar hagi provocat inundacions en els camps de fins a tres quilòmetres i hagi afectat unes 3.000 hectàrees.





Així ho han traslladat els presidents de les dues cooperatives a el president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la visita a la zona, ha informat la Fcac en un comunicat.





La Federació ha indicat que al Maresme (Barcelona) i comarques de Girona la situació és "catastròfica" amb afectacions de fins al 80% en les cooperatives d'hort i cereal.