Nissan promet a Sánchez que no hi haurà acomiadaments a Espanya

Nissan ha promès al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que no s'efectuaran acomiadaments en la seva plantilla de les plantes espanyoles. Segons publica 'Expansión', el president de l'aliança global Renault Nissan Mitsubishi, Jean-Dominique Senard, s'ho hauria comunicat personalment a Pedro Sánchez durant el Fòrum Econòmic Mundial que se celebra aquests dies a Davos.









Sánchez i Senard han parlat de la compromesa situació que travessa l'automobilística a casa nostra. No obstant això, Senard ha reiterat que no hi haurà EROs ni a Barcelona, ni a Cantàbria ni tampoc a Àvila.





A la trobada celebrada a Davos també ha assistit Clotilde Delbos, presidenta interina del Grup Renault, i José Vicente dels Mossos, director general de Renault Espanya.