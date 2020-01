La bona relació entre Iglesias i Garamendi va aplanar la pujada del SMI

Malgrat que les seves posicions polítiques no podien estar més allunyades, la bona relació personal entre Pablo Iglesias i Antonio Garamendi ha estat clau per desencallar la pujada del SMI. A diferència de la tibantor entre el líder de Podem i Juan Rosell, anterior president de la CEOE, amb Garamendi la comunicació és més fluïda.





Gràcies a aquesta facilitat de tracte, la negociació entre els dos agents per desencallar la pujada del SMI ha pogut dur-se a terme de forma discreta i a el més alt nivell. Cafès en privacitat, trucades directes... Iglesias i Garamendi porten mesos parlant sobre com afrontar la revalorització dels salaris més baixos sense desatendre les necessitats de el sector empresarial.









Tant els sindicats com Podem volien que la pujada del SMI ascendís als 1.000 euros. L'objectiu primordial de la patronal era retardar la pujada, ja que l'última es va produir fa un any. A la fin, les dues parts han cedit en les seves reivindicacions de partida: els empresaris assumeixen un nou increment del SMI, i Podem accepta que no serà de la quantia promesa abans de passar per les urnes.





Pel bé de les relacions, tampoc no s'ha afrontat una altra reclamació dels sindicats: incloure en els convenis els índexs de referència per posar xifres a el salari mitjà. Iglesias va preferir ser pragmàtic i deixar aquesta qüestió per a més endavant per evitar que la negociació entre les parts no embarranqués.