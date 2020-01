L'exdirector de Mossos declara que mai va donar instruccions operatives per facilitar l'1-O

L'exdirector general dels Mossos d'Esquadra Pere Soler ha desvinculat aquest dijous davant el tribunal que el jutja l'actuació de la policia autonòmica de les declaracions polítiques que es feien des del Govern català durant la tardor de 2017, ja que ha assegurat que el Cos "no estava amb el projecte independentista". Sobre la seva tasca concreta, ha assegurat que no s'ocupava de donar instruccions operatives i que tampoc ho va fer durant el 'procés', pel que ha negat haver ordenat que els agents defensessin el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





En resposta a preguntes el fiscal Miguel Ángel Carballo, Soler ha remarcat que va estar molt poc temps al capdavant de la policia autonòmica, doncs va ser nomenat a mitjans de juliol de 2017, però que en les reunions a què va assistir el llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn --condemnat a deu anys i mig de presó per sedició--, va transmetre que deixaria els Mossos "al marge" del procés, tot i que les seves declaracions públiques no coincidissin amb aquesta idea.









Soler ha defensat que entre les seves atribucions com a director general no estava donar instruccions operatives a la policia autonòmica i que, per tant, tampoc ho va fer a la tardor de 2017, ni durant la massiva concentració davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat el 20 i 21 set ni durant el referèndum il·legal. De fet, ha remarcat que quan els Mossos actuen en qualitat de policia judicial, no correspon a director general donar cap indicació.





El fiscal ha dedicat els primers minuts de l'interrogatori a treure a col·lació els 'tuits' i declaracions públiques que Soler va fer durant els mesos anteriors a l'1-O, abans de ser nomenat director general, en els que defensava la votació. En aquest sentit, ha respost que la intenció de la Generalitat llavors era que el referèndum "fora acordat amb l'Estat".





Un cop designat per Forn com a cap polític dels Mossos, Soler va seguir 'tuitejant' comentaris a favor del referèndum i ha arribat ha dir que en alguna ocasió la premsa va malinterpretar les seves paraules.





En qualsevol cas, ha explicat que el major Josep Lluís Trapero, també acusat en aquest judici i màxim cap operatiu de la policia autonòmica durant el 'procés', li va demanar que "millor no posés 'tuits'" perquè no hi hagués malentesos sobre el paper del Cos.