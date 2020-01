Gual (CaixaBank) demana una regulació empresarial "neutra" i adaptada al segle XXI

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha defensat aquest dijous una regulació empresarial "neutra" i adaptada al segle XXI, en el que ha considerat que el sector públic té un gran paper.





Així ho ha dit Gual en la conferència 'El propòsit de les empreses i el nou contracte social', amb el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, i en què també ha participat el catedràtic de la Universitat de Saragossa i exconseller del Banc d'Espanya, Vicente Salas.





"Des del món de l'empresa s'ha estat una mica absent de reaccionar davant les tendències, potser negatives, de sistema de lliure mercat, i és bo que l'empresa prengui consciència", ha reconegut.





No obstant, ha afegit que el sector públic té un gran paper: "Perquè el marc en el qual actuen les empreses ve determinat per la regulació. S'ha de reformar d'una manera moderna de segle XXI".









"Hi ha un gran paper del sector públic i dels nostres representants democràtics i dels organismes independents legislatius avançant en una legislació que permeti competir a diversos models d'empreses", ha insistit.





Per això, ha defensat que la regulació ha de ser neutra, sent el propi sistema i les decisions socials les que generin formes jurídiques diferents: "El que no ha de fer la regulació és penalitzar a un tipus d'empreses versus altres".





Ha destacat el model de CaixaBank, orientat al llarg termini, tant pel que fa a inversors com als seus treballadors, i ha apostat també per que la regulació modernitzi la composició dels consells d'administració i augmenti la representació femenina.





EL PROPÒSIT EMPRESARIAL





Per la seva banda, Salas ha sostingut que les empreses amb propòsit han de comunicar-ho, i ha afirmat que no seria partidari que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) legislés més sobre qüestions de bon govern.





Finalment, Faus ha recalcat la importància que una empresa tingui "ànima i propòsit" més enllà de beneficis, cosa que, ha dit, l'accionista i treballador valora.