Presó per al sospitós de tres homicidis al centre de Barcelona

El Jutjat d'Instrucció 19 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha acordat aquest dijous presó provisional, comunicada i sense fiança per al sospitós de matar tres persones al centre de Barcelona el dilluns a la tarda, una de les víctimes el periodista David Caminada, treballador de l'Ajuntament.





Minut de silenci davant l'Ajuntament de Barcelona en memòria del periodista David Caminada





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que l'home, que va ser detingut per la Guàrdia Urbana, s'ha acollit al seu dret a no declarar.





La causa està oberta per tres delictes d'homicidi dolós, un delicte d'incendi, dos delictes de robatori amb violència i intimidació, lesions i amenaces, i el Jutjat d'Instrucció 5 de Barcelona serà l'encarregat de continuar amb la instrucció.





En una resolució, la magistrada fonamenta la presó provisional en la necessitat d'evitar la reiteració delictiva, argumentant que els fets comesos en poc temps evidencien un "elevadíssim potencial lesiu mortal i una extrema agressivitat i perillositat" del detingut, i en el risc de fugida, a l'ésser de nacionalitat sueca i sense arrelament a Espanya, i les penes que pot afrontar.





La Guàrdia Urbana va arrestar el dilluns a la tarda el sospitós dels tres homicidis, entre ells l'apunyalament de Caminada, que va ocórrer en un carrer pròxim a la plaça Sant Jaume, on està la seu de l'Ajuntament i la Generalitat.





Els Mossos d'Esquadra van obrir una recerca per a determinar la possible connexió entre les tres morts.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha encapçalat aquest dijous un minut de silenci en la plaça Santa Jaume en homenatge a Caminada, que va morir a l'hospital després de quedar ferit crític en rebre una punyalada.





FETS I INDICIS





La successió de fets que s'atribueixen al detingut va començar a les 15.00 hores del dilluns, quan va haver-hi un incendi en un carrer de Ciutat Vella i, després que els Bombers de Barcelona sufoquessin les flames, es va trobar el cadàver d'un home.





A les 16.00 hores, en un altre carrer del mateix districte, els Mossos van ser alertats que una dona d'edat avançada s'havia precipitat des d'un pis i havia caigut en el vestíbul d'una finca.





Uns minuts més tard, la Guàrdia Urbana va arrestar al sospitós de l'apunyalament i un robatori violent, i presumptament implicat en les anteriors morts.





La magistrada destaca en la seva resolució que en el primer fet succeït "existeixen nombrosos testimonis que van poder observar al detingut sortint de l'habitatge just quan es va detectar fum de l'incendi, per una via inusual (la façana), existint fins i tot imatges gravades".





Sobre el segon possible homicidi, "han estat confiscats en la motxilla del detingut objectes, documents i vestigis que porten a concloure la seva participació directa en l'agressió mortal".





En relació amb l'atac a Caminada, la magistrada detalla que "existeix un testimoni directe de l'acció de l'investigat, que va poder veure'l clavant-li el ganivet en l'abdomen", després d'assenyalar que també hi ha indicis que el sospitós va cometre un robatori violent en una motocicleta prop del lloc del segon homicidi.