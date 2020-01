Creen un vehicle lunar que arriba als 500 quilòmetres per hora

La marca automobilística Lexus ha desenvolupat en el seu centre europeu de disseny ED2 un prototip de vehicle lunar, amb l'estil d'una motocicleta, per circular per la superfície del satèl·lit de la Terra a una velocitat de 500 quilòmetres per hora.













Tal com ha informat la firma, el prototip de Lexus, denominat Zero Gravity, ha estat creat de manera "deslligada" a les normes habituals, encara que els dissenyadors van poder inspirar-se en el prototip elèctric LF-30 Electrified.





La idea original del Zero Gravity va sorgir de Karl Dujardin, i va ser l'escollida entre una sèrie de prototips presentats per dissenyadors i arquitectes de prestigi internacional, aliens a el món de l'automoció, a un concurs sobre com podria ser un futur món lunar.





"L'equip de disseny tenia ja la mirada posada més enllà de la producció a curt termini, en com la tecnologia avançada canviaria la forma en què interactuem amb els vehicles", ha explicat el president de ED2, Ian Cartabiano.





Zero Gravity és un vehicle monoplaça que condueix com una motocicleta, però que utilitza la levitació magnètica per desplaçar-se per sobre de terra, una tecnologia ja utilitzada per Lexus en el seu projecte de monopatí volador.