Mig segle de l'arribada de l'ésser humà a la lluna

El 20 de juliol de 1969 mig planeta Terra va poder veure com l'astronauta Neil Armstrong obria l'escotilla del mòdul lunar "Eagle" i descendia per l'escaleta abans de posar un peu, per primera vegada en la història, en la superfície de la Lluna, arribaven a un altre món ... l'emoció al planeta era indescriptible i el pas per a la humanitat enorme. El 20 de juliol de 2019 compleixen 50 anys.









Després del primer astronauta va baixar Buzz Aldrin, mentre que el tercer membre de la missió Apol·lo 11 i menys afortunat, Michael Collins, romania orbitant la Lluna en la càpsula "Columbia" que els portaria feliçment de tornada a la Terra, observant com els seus companys eren els primers visitants en un altre món.









Es calcula que uns 530 milions de persones van contemplar l'esdeveniment en directe gràcies a la televisió i van ser testimonis d'una gesta que ha arribat a ser comparada amb el descobriment d'Amèrica.





Durant les més de dues hores que va durar el passeig lunar d'Armstrong i Aldrin, van instal·lar diversos equips: una càmera de televisió per gravar imatges de la Terra, van prendre fotos, van desplegar diversos experiments (entre ells un reflector làser per mesurar la distància a la Lluna des de la Terra) i van recollir 22 quilos de roques. Però, a més, van deixar plaques en memòria dels astronautes de la missió morts, també un disc amb missatges procedents de 73 països i van plantar la bandera dels EUA









"És un petit pas per a l'home, però un gran salt per a la humanitat", va dir Armstrong tot just trepitjar la Lluna, encunyant una frase per a la història.









El 5 de novembre de 2011, la Cambra Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) va adquirir una imatge d'alta resolució del lloc d'aterratge de l'Apol·lo 11, la NASA va crear un preciós vídeo en què es pot observar la càpsula d'aterratge, l'aparell PSEP per mesurar la sismologia de la Lluna, el reflector làser (LRRR) i fins i tot el camí que va deixar en la seva caminada lunar Armstrong. Com a nota curiosa dir que actualment la bandera és a terra, ja que es va bolcar a l'anar-se els astronautes amb el mòdul de llançament, i està de color blanc, fruit de la radiació ultraviolada del sol que ha esborrat els colors.









Aquest vídeo és una prova prou clara que l'ésser humà va arribar a la Lluna (increïblement al segle XXI encara hi ha persones que no s'ho creuen ...), fins i tot es va anar al nostre satèl·lit més vegades.





L'última missió humana a la lluna es va produir fa moltíssims anys, concretament el 7 de desembre de 1972 i la va realitzar la missió Apol·lo 17. Des d'aquest dia l'ésser humà no ha tornat a trepitjar la Lluna, sí que ho han fet robots però no s'han tornat a planejar nous alucinatges per terrícoles.





L'enorme quantitat de diners que es necessita per a aquesta missió és la trava que actualment té la NASA per realitzar el projecte. No obstant això s'està estudiant la possibilitat de tornar amb en la dècada de 2030 amb la missió Artemisa , en la qual segurament seria una dona astronauta la qual trepitjaria la Lluna altra vegada. Això sí no arriben a l'Lluna altres agències, com l'agència espacial Xina que està molt avançada en aquest aspecte.





Els astronautes de l'última missió a la Lluna van ser: Eugene Cernan, Harrison Schmitt i Ronald Evans. Evans es va quedar en òrbita, mentre que Cernan i Harrison alunizaban al Mare Serenitatis. Va ser una missió molt fructífera, ja que en 87 h de missió dels astronautes van arribar a allunyar-6.5 km del punt d'allunatge i van recollir 670 kg de material, també van realitzar mesuraments gravimètriques, sismològiques, tèrmiques i elèctriques de la microatmósfera lunar. Fins i tot van realitzar diversos experiments. Com a nota curiosa dir que l'allunar el mòdul en la Lluna es va produir un sisme amb una força enorme, concretament amb una energia equivalent a 700kg de TNT.





La NASA ha facilitat milers d'imatges de totes les missions Apol·lo, aquí teniu l'enllaç per al vostre gaudi i curiositat:





http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/70mm/





També ha realitzat aquest preciós vídeo, es tracta d'un meravellós curtmetratge de les missions a la Lluna l'ha realitzat a partir de milers d'imatges del arxiu de la NASA de les missions Apol·lo . És realment impressionant.









Com veieu l'ésser humà va arribar a la Lluna i els nous reptes i horitzons són autènticament meravellosos i som uns veritables afortunats de poder veure'ls segur en aquest segle.









Article original publicat a Universo Blog