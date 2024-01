Una imatge impressionant d'una nebulosa a 1.500 milions de píxels

Foto: Òrbita 41

La impressionant imatge es tracta d'un vast viver estel·lar que es troba a la constel·lació del Centaure, a uns 6.500 anys llum de la Terra. Les estrelles joves dins d'aquesta nebulosa emeten una radiació intensa que fa que el gas d'hidrogen circumdant brilli en tons rosats, això es veu amb un detall espectacular. El seu nom és força graciós, i us convidem a intentar veure'l, es diu la nebulosa del Pollastre Corredor .

La Nebulosa del Pollastre Corredor en realitat comprèn diverses regions, totes les quals podem veure en aquesta vasta imatge que abasta una àrea al cel d'aproximadament 25 llunes plenes. La regió més brillant dins de la nebulosa es diu IC 2948 , on algunes persones veuen el cap del pollastre i altres el seu darrere.

Els tènues contorns en colors pastís són columnes de gas i pols. Cap al centre de la imatge, marcat per l'estructura brillant, vertical, gairebé en forma de pilar, hi ha IC 2944. El centelleig més brillant en aquesta regió en particular és Lambda Centauri , una estrella visible a simple vista que està molt més a prop de nosaltres que la pròpia nebulosa. Tot i això, hi ha moltes estrelles joves dins d'IC 2948 i IC 2944.

Algunes regions de la nebulosa, conegudes com glòbuls de Bok, poden resistir el ferotge bombardeig de la radiació ultraviolada que impregna aquesta regió. Si ampliem la imatge, és possible veure petites, fosques i denses bosses de pols i gas escampades per la nebulosa. Altres regions que es mostren aquí inclouen, a la part superior dreta, Gum 39 i 40, ia la part inferior dreta, Gum 41. A banda de les nebuloses, hi ha innombrables estrelles ataronjades, blanques i blaves.