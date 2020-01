Calviño adverteix que limitar el preu del lloguer no té "molt èxit"

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat que les ciutats que estan regulant el preu del lloguer d'habitatge no estan tenint "molt èxit", i ha advocat en el seu lloc per concentrar-se en augmentar l'oferta a través del Pla d'Habitatge que prepara el Ministeri de Foment.





Així ho ha assenyalat Calviño en una entrevista a Cadena Ser, en què ha assegurat que "hi ha diferents ciutats que estan experimentant en aquesta línia, establint límits, no amb molt èxit", pel que ha explicat que l'executiu es concentrarà en augmentar l'oferta d'habitatge aquest any.

MÉS INFORMACIÓ Catalunya tanca 2019 amb la major pujada del preu mitjà del lloguer





Precisament el Banc d'Espanya ha publicat un document en el qual constata que la regulació dels preus de l'habitatge de lloguer és "efectiva" a curt termini en millorar l'accessibilitat i la sobrecàrrega del cost, si bé adverteix que presenta "efectes adversos potencialment significatius "a mitjà i llarg termini, com un augment del preu en segments no regulats.









A més, avisa que l'oferta reacciona amb una disminució de les despeses de manteniment, modificant la composició de l'habitatge oferta i provoca una segmentació de mercat, concentrant-se en determinades zones.





El Govern de coalició format entre el PSOE i Unides Podem es va comprometre en el seu acord programàtic a frenar les "pujades abusives del lloguer" i, per això, a les zones més tensionades, s'habilitarà a les comunitats autònomes i als ajuntaments perquè, a partir del Sistema Estatal d'Índexs de Referència de preus del Lloguer d'Habitatge que està desenvolupant el Ministeri de Foment, puguin posar "sostre" a les pujades mitjançant un índex de preus d'acord a una metodologia "objectiva".





NOU PLA D'HABITATGE





Calviño ha assenyalat que en el reial decret sobre habitatge aprovat l'any passat s'incloïen "alguns elements per moderar el preu del lloguer", que al final va comptar també amb el suport de Unides Podem en la "segona versió".





Referent a això, ha avançat que el Ministeri de Foment porta un temps treballant en un nou Pla d'Habitatge per mobilitzar sòl i habitatge, ja que en els últims anys "s'ha desmuntat el parc d'habitatge social" que permetia als joves disposar de un lloguer "relativament barat".





Per això, després de les mesures de protecció dels llogaters aprovades en la llei immobiliària de l'any passat, el Govern emprendrà mesures d'oferta.





La vicepresidenta ha admès que l'habitatge és un dels "grans problemes" de la societat espanyola, ja que els joves "no poden emancipar-se i fer el seu projecte vital ni tenir fills", ja que "no poden abordar el cost del ", tot i que ha matisat que aquest problema està "molt concentrat" a Madrid, Barcelona i barris de grans ciutats.





COMERÇ ELECTRÒNIC I TAXA 'GOOGLE'





D'altra banda, Calviño ha dit que no es pot posar límit al comerç electrònic perquè significaria "posar portes al canvi" i l'evolució és "imparable", encara que ha advocat per un sistema impositiu "just".





De nou ha explicat que el Govern treballarà a nivell nacional en la configuració d'un nou impost a determinats serveis digitals, per no renunciar al tribut en el cas que la solució que previsiblement proposarà l'OCDE o més endavant la G-20 no arribi al transcurs de 2020.





En aquest sentit, ha mostrat la seva confiança que l'OCDE presenti una proposta i generi un marc constructiu per arribar a un acord "en el transcurs d'aquest any", per propiciar una solució global i europea, tot i que es pensa en una solució nacional per si no arriba la solució.





La titular d'Economia ha indicat que l'Executiu dóna suport a la transformació del comerç minorista perquè venguin per Internet, per al que el Ministeri d'Indústria va preparar un pla estratègic, i en l'àmbit local hi ha estratègies per al seu desenvolupament.