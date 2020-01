Anticorrupció demana imputar el Síndic de Greuges per suborn en la trama del 3%

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat a titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que iniciï els tràmits per investigar per un delicte de suborn impropi al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que va viatjar amb el seu filla a la final de la Lliga de Campions a Berlín el 2015 per compte d'un empresari imputat en el '3%'.





Ribó ha reaccionat a aquesta sollicitud allegant que ja va comparéixer en el Parlament al setembre de 2019 per a donar explicacions. "No conec el que em diu més enllà de mitjans i el que li puc dir és que ja vaig comparéixer en aquesta institució, que és a la qual he de rendir comptes, al setembre de 2019, on vaig donar compliment de tota aquesta qüestió i vaig ser interpellat i va haver-hi discussió amb tots els grups parlamentaris", ha respost.









En l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press, Anticorrupció detalla que el juny del 2015 l'empresari Jordi Soler "va decidir convidar a diverses personalitats de l'àmbit del partit polític Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o d'institucions públiques" catalanes a la final de Berlín.





Entre elles hi havia el convergent Ramon Camp, qui després de rebre un mail de Soler amb indicacions per quedar a l'Aeroport de Barcelona, va contestar "introduint" a aquests dos nous convidats, tal com recull l'intercanvi de missatges trobat per la Guàrdia Civil al mòbil de l'empresari.





"El Rafael (Ribó) té una entrada provinent del Barcelo (na) i em pregunta si hi ha plaça per a la seva filla", deia el missatge de Camp. "Oki. Ara ja som 14 i 14", va contestar l'empresari, per a continuació, demanar-li les dades dels viatgers.





El viatge, que efectivament es va produir i en què van participar Ribó i la seva filla a la llum de la llista de passatgers facilitada a la Guàrdia Civil per la companyia aèria, incloïa el lloguer d'un avió i d'una furgoneta per als desplaçaments a Berlín.





"VIATGE 'COMERCIAL'. NO S'HO DIGUIS A NINGÚ"





D'acord als investigadors, va tenir un cost total de 39.300 euros i es va facturar a nom d'Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service, tres empreses de Jordi Soler sota la lupa per la sospita d'encobrir mossegades a Convergència a canvi d'obra pública.





Anticorrupció apunta a més que a la llum d'un altre dels missatges trobats al mòbil de Soler, el viatge per assistir al Barça-Juventus de Torí no tenia "una naturalesa social ni amistosa". El dia del partit va escriure a un contacte identificat com Josep Antoni Colomer: "Ara estic a Berlín. No li diguis a ningú. Ja t'explicaré. Viatge 'comercial'", deia.





Per a la Fiscalia, aquesta conducta de Ribó podria incórrer en un delicte de "suborn impropi" ja que el defensor del Poble "no manté relacions d'amistat o afecte amb Soler" i "no només accepta ser convidat sinó que pren iniciativa per obtenir un major benefici en sol·licitar expressament que també sigui convidada seva filla ".





L'escrit afegeix que "dins de les funcions i activitats que realitza Soler cap té relació directa amb convidar persones a viatjar a veure un partit de futbol, és a dir, el pagament del viatge suposa un cost afegit a la seva activitat empresarial" i a més, considera que és "comercial i tracta que ningú sàpiga d'ell".





En aquest context, Anticorrupció demana a jutge De la Mata que elevi exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li ha de traslladar els indicis delictius. Es tracta de la instància competent atès que Ribó, en qualitat de Síndic de Greuges, gaudeix d'aforament.