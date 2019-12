Rafael Ribó, un Síndic de llarg recorregut

Se sol dir que l'experiència, sensatesa i sentit comú formen part del bagatge de les persones amb una certa edat. Uns altres, en canvi, pensen que per a alguns la vellesa és l'excusa perfecta per a dir el que li vingui de gust. De tot hi ha en la vinya no del senyor -que no té culpa- sinó en la del món, que cada dia està més boig de lligar.





"Quan es fan ximpleries, aquestes almenys han de donar resultats", deia molt convençut Napoleó, que d'això sabia bastant. El mateix ha de pensar -pensa?- el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, quan aquests dies -en una parenceria més de protagonisme unipersonal i amb la finalitat d'agradar als polítics que ho sustenten- ha dit que la culpa de les llistes d'espera en la malparada sanitat catalana la tenen els malalts del repte d'Espanya, que fan ús d'ella. Ho ha deixat anar per a alegria del Govern de Torra, que ja té qui justifiqui l'injustificable.





Cal recordar-li al Síndic que els desplaçats de la resta d'Espanya que fan ús de la sanitat catalana representen un 1% del total. Per què vénen a Catalunya? Per una cosa tan senzilla com que els centres de referència del sistema de salut espanyol, són Madrid i Barcelona. Per això vénen i utilitzen aquests serveis. Per cert, al centre de referència de Madrid acudeixen més que a Catalunya i, no obstant això, la llista d'espera allí és menor. I segon: que per a cobrir les despeses dels desplaçats existeix el Fons de Garantia Assistencial. És cert que aquest fons ha tingut els seus més i els seus menys econòmics, al qual cal posar remei.





El president en funcions manifestava l'any passat que el Fons de Garantia augmentaria la seva aportació en 100 milions, però amb els avatars polítics s'han mantingut en la mateixa quantitat que hi havia, és a dir, 3,7 milions d'euros. Tornarà a posar-ho en la llista de prioritats si finalment és investit?.





Rafael Ribó, el supervivent per excellència de la política -per la via del canvi ideològic que més beneficis personals li reporten- l'ha tornat a embolicar. No és res nou en aquesta "figura" que per on ha passat ha deixat petjada.





Va ser liquidador de l'històric i benvolgut PSUC, que tant va doldre als militants històrics, per a donar pas a ICV. Ho va fer i es va quedar mirant al Parc de la Ciutadella, la seva següent destinació. La seva actuació allí no va tenir millor èxit. Es va quedar més tirat que una baieta vella. Els seus antics companys no li van perdonar les seves gestes.





Ribó, que sempre té la capacitat de "reinventar-se", guardant-se la seva altivesa i el seu orgull de classe, va iniciar la seva particular peregrinació pels despatxos d'uns quants polítics d'ideologia diferent de la seva -té ideologia?- sense gran èxit. Al final, determinada persona del PSC -la casa d'acolliment dels exsuqueros- ho van proposar per a Síndic de Greuges.





L'ambició del Síndic no tenen límits i el seu recorregut pot ser més llarg que el recorregut del Transsiberià. Així que, veient el bé que es vivia en el seu nou càrrec, amb més viatges en la seva agenda que el president del Govern -fins va ser convidat a un partit de la Champions, Barcelona-Juventus, pagat per un dels empresaris del 3%- no estava disposat a renunciar al seu càrrec.

Per això, va passar de comunista burgès, a pseudo independentista i al mig va coquetejar amb els socialistes. Tota una lliçó d'honestedat política i defensa dels valors personals.





En la seva trajectòria com a defensor dels seus interessos ha deixat clar que les ideologies han mort. Que ell, com altres dirigents, només representen a una part de la ciutadania. Aquesta de la qual pot treure benefici.





Amb la seva edat i la seva trajectòria de llums i ombres, quina manera més trista d'acabar la seva carrera política. El millor que podria fer és marxar-se ja a la seva casa i passar pàgina del seu partidisme en una institució que ha generat massa dubtes. Deia Mafalda que "ningú pot pastar una fortuna sense fer farina als altres". Doncs això.