Les noies de waterpolo arriben a la final de l'Europeu després de vèncer Hongria en un ajustat duel

La selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà la final del Campionat d'Europa 2020 a l'vèncer (10-11) aquest dijous a l'amfitriona Hongria, un xoc atapeït de principi a fi que cita Espanya contra Rússia a la recerca del seu segon or continental.





Les de Miki Oca, campiones en 2014 precisament a Budapest, tornaran a lluitar per l'or després d'una treballada victòria en semifinals. La bona defensa espanyola va marcar la diferència i va mantenir sempre al comandament a Espanya, amb rendes mínimes fins que a menys de quatre minuts de la fi van aconseguir un decisiu 7-11.

Espanya va assaborir abans d'hora la seva tercera final continental i la perillosa Keszthelyi va irrompre en un parcial de 0-3 per a les hongareses. L'última possessió va deixar l'opció de portar la semifinal als penals, com havia passat poc abans en la victòria de Rússia sobre Països Baixos, però Laura Ester ho va evitar sobre la botzina.









El segon bitllet a la final prometia un atapeït desenllaç d'acord amb el continu intercanvi de gols. Les d'Oca van pressionar en defensa però van trobar la mateixa medicina de l'amfitriona, suant els gols per necessitar fins i tot dues vegades el VAR. La segona va ser per confirmar un 5-7 per a Espanya a 12 minuts de la fi.





Les hongareses també es van defensar bé i Espanya va necessitar de tres superioritats per fer el primer gol, amb VAR mitjançant (1-1). La tasca de Maica García Godoy per dins va donar els seus fruits, però jugar amb una més no es va traduir en gols. Roser Tarragó va perdonar dels cinc metres però després va fer dos gols seguits (2-3).





Les parades de Laura Ester també valien la contra del 4-4, mentre que Anni Espar posava per davant de nou a les d'Oca. Espanya començava a portar el comandament de l'estira i arronsa, traïda pel pal en l'opció de escapar-se. La renda de dos va arribar en l'inici de la tercera cambra, però Hongria responia amb dos gols de Vályi per deixar el 7-7 amb vuit minuts per davant.





Les d'Oca van prémer l'accelerador amb una arrencada demolidor, però la temuda Keszthelyi va acabar apareixent. La capitana de les hongareses va tirar de el carro i Espanya es va encallar en els últims atacs, encomanada a una Ester que per alguna cosa és la millor jugadora d'Europa. Després del bronze de fa dos anys, Espanya buscarà diumenge un or que va ser cosa de les russes en 2006, 2008 i 2010.