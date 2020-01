La femenina de waterpolo accedeix a 'semis' amb revenja sobre Grècia

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat aquest dimarts a Grècia (9-12) en els quarts de final del Campionat d'Europa de Budapest (Hongria) i accedeix a les semifinals, on podria trobar-se amb la selecció amfitriona, després de superar en un bon duel a unes gregues que van vèncer a les 'Guerreres' fa dos anys a la cita de Barcelona.









Espanya es pren la revenja de l'últim Europeu, que va tenir lloc a les Piscines Bernat Picornell a l'estiu de 2018, quan es va topar amb el combinat grec en les semifinals i va perdre per un ajustat 11-9. Aquesta vegada, li va endossar un 9-12 al rival i sent superior durant gairebé tot el partit.





L'inici va estar marcat per l'huracà Margarita Plevritou. La grega va marcar els tres gols del seu equip en el primer període i va remuntar tota sola el 0-2 inicial per a les de Miki Oca, que van tornar la moneda des de la boia amb Paula Leitón i Maica García Godoy per tancar el primer quart 3-4 dalt.





El segon període (2-2) va ser de defenses i Espanya se'n va anar al descans llarg amb un lleuger avantatge de 5-6, incapaç de posar-se tres gols amunt com quan, per exemple, Roser Tarragó va enviar la pilota al travesser després d'una gran parada a l'altra porteria d'una Laura Ester que va anar de menys a més.





Malgrat que Espanya no va estar fina en les accions de superioritat numèrica, el tercer període (1-3) va ser clau per agafar avantatge i saber-se, en l'aigua i en el marcador, superiors a les rivals. A Grècia, Margarita Plevritou no apareixeria de nou fins al final del xoc i les de Georgios Morfesis no van trobar una altra via al gol.





Sí que ho va fer Espanya, amb Bea Ortiz, Maica García Godoy o Anni Espar, les líders ofensives d'un combinat espanyol que va defensar bé, que es va moure amb agilitat en les boies i que va moure bé la pilota per trobar tirs oberts, d'Ortiz o de Judith Forca, per un màxim avantatge de 5 punts.





En aquest primer partit de l'Europeu real, el dels encreuaments, Espanya va complir i més de guanyar-aquesta revenja es va guanyar el dret a estar en semifinals i acostar una mica més a les medalles. No obstant això, no hi ha més pressió que la d'intentar guanyar el campionat perquè, el bitllet per als Jocs Olímpics, ja el tenen guanyat del passat Mundial.