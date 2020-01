Els barons lliguen curt a Sánchez per la taula de diàleg amb els independentistes

Després d'un període de relativa calma a les aigües sempre procel·loses del PSOE, el mar de fons està tornant a Ferraz davant la imminència de la primera reunió de la taula de diàleg amb els independentistes. Alguns barons del PSOE han llançat missatges davant les possibles cessions que puguin tancar-se amb Catalunya en detriment d'altres comunitats autònomes.





Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa, ha dit que no es pot "mercadejar" amb els drets dels espanyols i ha renegat del pla de suavitzar els delictes de rebel·lió i sedició avançats pel Govern.









LA DEVOLUCIÓ DE L'IVA A LES CA





Els 2.500 milions d'euros que el Govern deu a les comunitats autònomes per l'IVA també va a convertir-se en un maldecap per a Sánchez. Els líders socialistes confien que en el Consell de Política Fiscal i Financera s'arribi a un acord equitatiu per a tots els actors, però en cas contrari no descarten acudir als tribunals.





Els socialistes d'Aragó, per exemple, reclamen 80 milions d'euros corresponents a l'exercici de 2017. El seu portaveu a les Corts, Vicente Guillén, ha assegurat que "no descarta cap via per defensar els interessos de la comunitat".





No seria la primera vegada que un govern autonòmic porta als tribunals a un Govern central tot i compartir el mateix color polític. Per aquest motiu el gabinet de Sánchez estigui calculant al mil·límetre les qüestions econòmiques per no aixecar suspicàcies entre els seus.