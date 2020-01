La vicepresidenta del Govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha circumscrit aquest dimecres la taula de diàleg pactada entre el PSOE i ERC per afrontar el conflicte polític a Catalunya a la Comissió bilateral Estat-Generalitat prevista a l'Estatut.





"Una comissió bilateral que està a l'Estatut de Catalunya com està en altres estatuts de les comunitats autònomes del nostre país", ha descrit Calvo en una entrevista a Los Desayunos de TVE.





No obstant això, el document pactat entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pere Sánchez acorda la "creació" d'una "taula bilateral de diàleg, negociació i acord per a la resolució del conflicte polític", és a dir, un instrument nou.





Calvo ha recordat que l'article 2 de la Constitució espanyola diu dues coses igualment importants, "que la unitat de l'Estat espanyol està construïda sobre la diversitat dels seus territoris i a l'inrevés, que la diversitat dels seus territoris amb dret a l'autonomia política construeixen la unitat de l'Estat espanyol".









"Així que en termes exactament igual que recullen altres estatuts ens asseurem tots dos governs per parlar de què? Políticament d'una situació insostenible a Catalunya no només per als que no són independentistes sinó per la immensa frustració que li han provocat els independentistes a una part de l' independentisme a què li van dir 'això va a arribar demà i es pot fer legalment' i no és així", ha desenvolupat.





Calvo ha assenyalat que aquest diàleg requerirà "valentia i sinceritat" i ha manifestat el seu desig que la resta de formacions ajudi en aquesta tasca.





La vicepresidenta ha confirmat que el Govern de Pedro Sánchez està decidit a "no envair" competències de les comunitats autònomes però tampoc cedirà competències exclusives del Govern central.





Sí que ha posat en valor com els socialistes, en el temps que porten a la Moncloa, han reduït el nivell de conflictivitat amb les comunitats autònomes davant de l'actitud de l'Executiu anterior de Mariano Rajoy, que "es va caracteritzar per dur al contenciós administratiu gairebé tot el que decidien els governs autonòmics".





Tot i que ERC ha precisat que l'acord assolit amb el PSOE ha estat només per facilitar la investidura de Sánchez, sense incloure un eventual suport als pressupostos generals de l'Estat, Calvo ha assenyalat que al llarg de tota la negociació dels socialistes els van traslladar que "arribar a un acord implicava poder governar i governar implica arribar a acords en pressupostos".





Preguntada per la contradicció que suposa governar amb els suports dels quals el PSOE va renegar en campanya (coalició amb Podem amb el suport dels independentistes), Calvo ha explicat que el seu partit va ser molt sincer a l'hora de dir-li a la ciutadania que volia governar en solitari.

Però quan les urnes no van donar una majoria més àmplia al PSOE per governar en solitari, el "honest" és replantejar-se la posició d'un, per aquest motiu immediatament Sánchez accedís a governar en coalició amb Podem.





CONFIA EN LA COHERÈNCIA DE LA COALICIÓ





Calvo s'ha mostrat convençuda que l'Executiu que conformarà Sánchez amb ministres de Podem serà un sol Govern dirigit pel líder socialista i ha restat transcendència al fet que es coneguin ja de manera oficiosa els noms dels dirigents morats que entraran en aquest Executiu.





La vicepresidenta ha descartat que en aquesta legislatura es posi sobre la taula per part del nou Govern el debat entre monarquia i república i ha celebrat que Podem, en la seva opinió, tingui la disposició d'entrar a l'Executiu per desenvolupar una "agenda social".





Del PP ha lamentat que, sota el seu punt de vista, cada vegada li va quedant menys crèdit com a partit d'Estat, i ha aconsellat als populars que se centrin en un objectiu: "frenar Vox".