6 de cada 10 catalans creu que el Govern no sap resoldre els problemes de Catalunya

Els catalans suspenen la gestió de la Generalitat en l'últim any amb una nota mitjana de 4,65, una xifra molt similar a la que va obtenir l'any passat (4,66), i és la pitjor valoració que ha obtingut un Executiu català des que es va començar a fer aquesta pregunta en enquestes de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat el 2011.





Una de les dades més greus de llança aquest CEO és que el 61,6% dels enquestats consideren que el Govern no sap com resoldre els problemes de Catalunya, que és la xifra més alta des que el CEO va començar a fer aquesta enquesta i supera la qual aquest mateix Executiu de Quim Torra va obtenir el 2018 (53,1%).





En aquesta mateixa pregunta, el 30,6% considera que el Govern sap com resoldre els problemes de Catalunya, però que "necessita temps", l'1,6% creu que està resolent els problemes, el 53% no ho sap i el 0,9 no contesta.





A més, quan són preguntats per si creu que el Govern està actuant per resoldre els problemes que els afecten més personalment, destaca que el 55,9% dels enquestats que consideren que el principal problema són les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya creu que l'Executiu no està solucionant aquesta qüestió, per sobre del 39,5% que sí que ho creu, i el 4,7% que no sap o no contesta.





L'enquesta es va realitzar entre el 18 de novembre i el 12 de desembre -just després de les eleccions del 10N i durant les negociacions d'investidura - amb una mostra de 1.600 persones residents a Catalunya, incloent-hi a catalans sense dret a vot, i un marge d'error de 3,13, que ha presentat el director del CEO, Jordi Argelaguet.





SUSPENS A LA SITUACIÓ L'AUTOGOVERN





L'enquesta pregunta la valoració el Govern en diversos temes concrets i la millor puntuació l'obté en la situació de les infraestructures, ports i aeroports amb un 6,43 de mitjana, seguit pel transport públic amb 6,35, i la situació de la cultura catalana amb 6,33.





En canvi, les pitjors valoracions són en la lluita contra la temporalitat dels contractes (3,84), la lluita contra l'atur (4,29) i l'accés a l'habitatge (4,40), i destaca que l'actuació sobre "l'estat de l'autogovern de Catalunya" obté una nota mitjana de 4,44.









LA MEITAT CREU QUE EL GOVERN HA DE PRIORITZAR RESOLDRE EL CONFLICTE





El 54,8% dels catalans considera que el Govern ha de prioritzar la resolució del conflicte a Catalunya per sobre del 37,5%, que defensa que l'executiu posi per davant la gestió dels serveis públics que són competències seves, mentre que el 6,3% no ho sap i l'1,4% no contesta.





Les xifres sobre la pregunta de què ha de prioritzar el Govern són semblants a les de l'any passat, tot i que les diferències s'engrandeixen: el 2018 el 49,9% defensava prioritzar la resolució del conflicte a Catalunya, i el 44,3% que es gestionaran els serveis públics, mentre que el 3,6% no ho sabia i el 2,2% no contestava.





Si es diferencien els votants segons el record de vot en les últimes eleccions catalanes, tant els electors de JxCat, ERC, PSC, la CUP i el PP aposten majoritàriament perquè el Govern prioritzi com resoldre la situació entre Catalunya i la resta d'Espanya, i només els votants de Cs i dels comuns opten per l'altra opció.





PRINCIPALS PROBLEMES





En una altra pregunta, el CEO demana als enquestats que identifiquin els tres principals problemes que té Catalunya, i reflecteix que el principal problema per als catalans és la insatisfacció amb la política i els polítics, amb un 36,8% de respostes.





El segon és les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya amb un 30,9%, seguit de l'atur i la precarietat laboral amb un 23,3%, la sanitat amb un 19,3% i l'educació, cultura i investigació amb un 14,9%.





Respecte a l'any anterior, destaca que l'atur i la precarietat laboral ha passat de ser el principal problema dels catalans al tercer, encara que la resta segueix el mateix ordre, és a dir, la insatisfacció amb la política era el segon i ara ha passat a ser el primer, i les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya era el tercer i ara el segon.





A més, en ésser preguntats per quin d'aquests problemes els afecta més personalment, el 21,8% dels enquestats també situa com a primera opció la insatisfacció amb la política, la segona són les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya amb el 16, 9%, i tercer la sanitat amb el 10,5%.





En una altra pregunta, el 40,9% aposten per mantenir els actuals impostos "per mantenir els mateixos serveis", per sobre del 34,6%, que manifesta que està disposat a pagar més impostos a canvi de millorar la prestació de serveis públics, el 16,8% que dóna suport baixar-los encara que sigui perjudicant la qualitat dels serveis, mentre que el 4,1% no ho sap i el 3,6% no contesta.