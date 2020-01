Els lletrats de Parlament no preparen cap nou informe sobre la inhabilitació de Torra

Els lletrats de Parlament no tenen cap encàrrec per preparar un nou informe sobre la inhabilitació com a diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, després que el Tribunal Suprem ratifiqués la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que demana substanciar i a la retirada de la seva acta.





Perquè els lletrats de Parlament elaborin un informe han de rebre l'encàrrec del president de Parlament, de ple de la Cambra, d'alguna comissió parlamentària o si ho sol·licita el secretari general de la Cambra, Xavier Muro.





"Per ara, els lletrats no tenen cap encàrrec sobre cap informe" al respecte, han explicat fonts parlamentàries.





Es dóna la circumstància que el PSC-Units i Cs van demanar a la Junta de Portaveus de dijous que, després de la decisió del Suprem, els lletrats realitzaran un informe per considerar que aquesta decisió podria modificar el criteri dels juristes.





El mateix dijous, la portaveu dels socialistes a la Cambra, Eva Granados, va registrar una carta adreçada a Torrent en la qual demanaven un informe jurídic als lletrats amb "caràcter d'urgència" tenint en compte que dilluns està convocat un ple al que Torra té previst participar.









De moment, el president de Parlament, Roger Torrent, no ha demanat als serveis jurídics de la Cambra realitzar un nou informe al respecte així que, fins ara, el posicionament de la Cambra se segueix donant suport en l'últim informe dels lletrats , presentat la setmana passada.





TORRA AMENAÇA AMB QUERELLAR-SE PER "COACCIONS"





El president de la Generalitat ha advertit que emprendrà possibles "accions legals, també de caràcter penal", si la Junta Electoral Central (JEC) l'obliga a deixar l'acta. Així ho ha subratllat en un comunicat de l'Oficina del President de la Generalitat, en què també adverteix que pensar que el president estaria incorrent en un delicte d'usurpació de funcions públiques si participa en un ple "no només demostra una ignorància profunda del dret penal, sinó que s'esgrimeix per coaccionar aquells que defensen la sobirania de Parlament".





Per això, Torra avisa que "no dubtarà tampoc en exercir les accions legals oportunes en el cas que persisteixin aquestes accions, que podrien estar incorrent en un presumpte delicte de calúmnies i/o injúries".