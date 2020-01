L'Església estudiarà com regular el treball de les religioses davant els casos de monges "cremades" per estrès

Monges "cremades" per l'estrès i l'esgotament derivat del seu treball "en l'ambigüitat, sense certes regles". La Unió Internacional de Superiores Generals, en col·laboració amb la Unió de Superiors Generals, ha decidit crear una comissió de cures personals que farà un estudi durant els 3 anys vinants sobre la síndrome de l'burnout' o síndrome de'estar cremada', que pateixen algunes religioses per l'estrès i esgotament relacionat amb el seu treball.





Segons assenyala l'últim número del suplement femení del Vaticà 'Donne, Chiesa, Mondo', de L'Osservatore Romano, es tractava d'un "tema tabú fins ara" que creix entre les religioses.









La religiosa australiana, Maryanne Lounghry, ha assenyalat en declaracions al mitjà de comunicació del Vaticà que s'estudiaran no només els casos aïllats sinó "dins d'un ecosistema", analitzant "des de la religiosa, a la congregació, a la comunitat, a la societat". En aquest sentit, ha avançat que s'establirà "un codi de conducta" amb regulacions similars als contractes de treball.





"Un treball segur durant un any em dóna pau i tranquil·litat, així com saber que no em poden enviar a l'altre costat del món en cap moment, o quan puc anar de vacances. No obstant això, si no conec els límits del meu compromís, no puc controlar l'estrès. No tenir el control de la vida d'un, no poder planejar, soscava la salut mental. Treballar en l'ambigüitat, sense certes regles, pot fer que em senti intimidada, abusada, molestada", ha agregat.