La nova Llei de Memòria del PSOE: suprimeix títols i medalles del franquisme i encarrega noves exhumacions

El PSOE ha registrat al Congrés una proposició de llei de Memòria Històrica i Democràtica que amplia i reforma la coneguda com a Llei de Memòria Històrica de 2007 per, entre altres mesures, suprimir títols nobiliaris i condecoracions atorgades pel franquisme, encarregar al Govern central les tasques d'exhumació de fosses, la confecció d'un cens de víctimes i un banc d'ADN que faciliti les identificacions, i destinar partides anuals per finançar l'exhumació de restes de la Vall dels Caiguts.



El primer article de la llei proposada pel PSOE està dedicat a la recerca dels desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura i deixa clar que aquesta tasca "correspondrà a l'Administració General de l'Estat", sense perjudici "de les competències d'altres administracions", que hauran de col·laborar en aquestes tasques.



A diferència del que passa en la vigent Llei de Memòria, el text del PSOE inclou moltes més mencions expresses a l'Administració General de l'Estat com a responsable de la divulgació de la memòria democràtica, de la declaració dels anomenats 'Llocs de Memòria' dels que haurà de fer-se un cens.





ADÉU A EL DUCAT DE FRANCO I LA MEDALLA DE 'BILLY EL NIÑO'





La iniciativa preveu la supressió dels títols nobiliaris concedits entre 1948 i 1977 o posterior "que representin l'exaltació de la Guerra Civil i la dictadura", entre els quals s'inclouria el Ducat de Franco que actualment ostenten els hereus del dictador. Això sí, abans de suprimir-los caldrà elaborar un catàleg amb tots ells.



També inclou la revocació de les condecoracions policials concedides en el franquisme quan quedi acreditat que el beneficiari hagués "fet o observat conductes manifestament incompatibles" amb l'Ordre del Mèrit Policial o de la Guàrdia Civil. En aquest capítol encaixaria el cas de l'expolicia Antonio González Pacheco, conegut com 'Billy el Niño'.



La futura norma introdueix novetats en el règim sancionador vigent i, per exemple rebaixa de 150.000 a 100.000 euros el límit per a les multes per infraccions molt greus. Entre elles s'inclou que els titulars o responsables d'espais públics no adoptin les mesures necessàries per impedir o posar fi a la realització d'actes d'exaltació, enaltiment o commemoració del cop militar de 1936, de les violacions de drets humans comeses durant la guerra, la dictadura o el dictador.



D'altra banda, mantenir la simbologia d'exaltació de la dictadura passarà de ser una infracció lleu a convertir-se en una greu, que pot ser objecte de multa d'entre 2.001 i 10.000 euros.





SANCIONS PER CONSENTIR L'APOLOGIA DEL FRANQUISME





A més de les multes poden imposar sancions accessòries com el tancament entre sis mesos i dos anys dels locals o establiments públics on es produeixin actes d'exaltació, el comís dels béns, mitjans o instruments amb què s'hagi preparat o executat la infracció o la prohibició d'obtenir subvencions públiques.



En anteriors iniciatives sobre aquesta matèria, el PSOE havia inclòs la creació d'una Comissió de la Veritat, però ara es limita a proposar un Consell de la Memòria, un òrgan col·legiat consultiu i de participació de les entitats memorialistes, que estarà presidit pel titular del ministeri competent.



La iniciativa del PSOE preveu l'aprovació un reial decret que determinarà el nou marc jurídic que ha de regir la Vall dels Caiguts, la institució directora definitiva i els seus béns i, en paral·lel, posa data de caducitat a la Fundació de la Santa Creu de la Vall.





LA VALL, CEMENTIRI CIVIL I LLOC DE MEMÒRIA





Els de Pedro Sánchez volen que la Vall dels Caiguts quedi definit com "un cementiri civil" i un "lloc de memòria de les víctimes de la guerra i la dictadura i manté la prohibició de celebrar actes de naturalesa política ni exaltadors de la contesa, seus protagonistes o el franquisme.



Com a novetat la futura llei recalcarà que només podran jeure allí les restes de morts a conseqüència de la guerra i que "es procedirà a la reubicació de qualsevol resta mortal que ocupi un lloc preeminent en el recinte", en clara referència als del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.



Segons el text dels socialistes, la institució directora de la Vall dels Caiguts disposarà d'una dotació econòmica específica en els pressupostos generals de l'Estat per a l'exhumació i identificació dels restes de les víctimes inhumades a la Vall, prèvia sol·licitud a l'efecte. La llei també obliga a atendre les peticions d'exhumació d'aquestes víctimes i, en el cas d'impossibilitat tècnica, preveu "mesures de reparació de caràcter moral".





POSSIBLE IL·LEGALITZACIÓ DE FUNDACIONS FRANQUISTES





Així mateix preveu que en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei es modifiquin les lleis d'Associacions i Fundacions per declarar il·legals les que públicament incitin directament o indirectament a l'odi o la violència contra les víctimes de la guerra o la dictadura.



El PSOE també aposta per canviar la vigent llei per afegir a la declaració d'il·legitimitat dels tribunals franquistes la declaració de "nul·litat" d'aquests òrgans i de les seves condemnes o sancions dictades per motius polítics, ideològics o de creença.



Paral·lelament, els socialistes han registrat també al Congrés una altra iniciativa encara que sense força de llei amb la qual, entre altres coses, insten a Govern a auditar i retornar béns espoliats pel franquisme als seus legítims titulars, així com a la recuperació immediata del Pazo de Meirás per al patrimoni públic.