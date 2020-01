Exteriors nega que Ábalos es reunís amb la número dos de Maduro: només una "salutació forçada"

La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González, ha sostingut que la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, "no va entrar a la UE" a través d'Espanya en fer escala el passat diumenge a l'aeroport de Madrid-Barajas en un avió privat procedent de Veneçuela.





A més, s'ha remès a les explicacions del ministre de Transport, José Luis Ábalos, sobre que no va tenir "una conversa, un debat" amb ella.





González ha fet aquestes declaracions en el transcurs d'una roda de premsa al Marroc al costat del seu homòleg Naser Burita. Preguntada a la qüestió, la ministra ha assenyalat que Ábalos "ha donat" de la seva trobada amb el ministre de Turisme veneçolà, Félix Plasencia, qui a diferència de Rodríguez si està autoritzat a entrar en territori comunitari, ha recalcat.





No obstant això, "Plasencia viatjava en el mateix avió amb la vicepresidenta", el contacte amb Ábalos va ser revelat pel diari 'Veu Pòpuli'. Fonts del departament del ministre han admès que hi va haver entre ambdós una "salutació forçada per les circumstàncies" i que Ábalos només va saber de la presència de Rodríguez a l'avió "una mica abans" de l'arribada de l'aeronau.





El ministre, sempre segons les mateixes fonts, s'havia desplaçat a Barajas a rebre el ministre de Turisme perquè manté una bona relació amb ell.





Arancha González s'ha remès a aquestes explicacions i ha subratllat que "en tot cas" la vicepresidenta venezonala no ha entrat en territori comunitari. "La resta crec que el senyor Ábalos ha estat clar i transparent".



NO PODIA TREPITJAR TERRITORI ESPANYOL





El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha subratllat aquest divendres que va comunicar a la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que no podia trepitjar territori espanyol després saludar a l'aeroport de Barajas, tot i que ha dit desconèixer què va fer la política veneçolana quan ell se'n va anar.





A preguntes dels periodistes en el marc del lliurament el Premi Nacional d'Arquitectura 2019 a la Corunya, el secretari d'Organització del PSOE ha admès que la va saludar a instàncies del ministre de Turisme, Fèlix Plasencia, però ha indicat que "ni hi va haver reunió ni va entrar en territori espanyol "i ha precisat que el contacte amb Rodríguez" va ser el just".





En aquesta línia, ha negat que mantingués una reunió en el sentit estricte. "Jo entenc per reunió quan un es convoca i s'està debatent i intercanviant encara que sigui punts de vista. En aquest sentit, li dic que no", ha subratllat.





La vicepresidenta estava en trànsit, ha explicat, i la va saludar a instàncies del ministre veneçolà de Turisme. "En aquestes circumstàncies no sé com reacciona cada un, però la vaig saludar i ja està. Res més, al marge de recordar-li que no podia trepitjar territori espanyol", ha concretat el nombre tres del PSOE.





Així mateix, ha precisat que el contacte no va ser llarg. "El just. El meu propòsit era recollir a ministre però donada la situació el que vaig fer va ser tornar perquè entre altres coses un no pot romandre en aquesta situació tant de temps. Em vaig anar a casa", ha assenyalat.





Preguntat si la política veneçolana va passar la nit a l'avió o en una sala VIP, va respondre: "No, una sala VIP no. Va estar en zona de frontera, però ja no sé com va fer el canvi que el portava a Turquia, perquè ella estava de trànsit".





INTERIOR





El titular de Transports ha recalcat en qualsevol cas que el Ministeri de l'Interior tenia coneixement que la vicepresidenta Rodríguez viatjava en aquest avió "des de la tarda" i ha emfatitzat que es van prendre "totes les mesures" oportunes. "En totes les gestions va estar el comissari de fronteres, que estableix quin és el paper de les fronteres", ha indicat.





Ha precisat que les sales de trànsit es consideren frontera i no territori espanyol. "Això ho determina la policia", ha postillat al respecte.





El ministre ha rebutjat a més les crítiques rebudes des dels partits de l'oposició i ha ironitzat amb les peticions de dimissió que ha rebut per part seva. "Potser fins m'honora que ho demani i amb tanta vehemència", ha assenyalat.





Així, ha acusat els partits de l'oposició de "crear més problemes" en comptes d'ajudar a solucionar-los. Encara que es parli de situació "clandestina", ha dit, no és més que una "circumstància fortuïta, molt casual, i dins de les possibilitats la vaig resoldre com vaig poder, no generant problemes. Sento que sigui tan vulgar el succés", ha tancat.