La ministra d'Exteriors es reuneix Guaidó "com a president encarregat de Veneçuela"

La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya es reuneix amb Juan Guaidó aquest dissabte a les 16.00 hores "en nom d'un Govern que li reconeix com a president encarregat" de Veneçuela.





La reunió serà fora de l'ministeri, a Casa d'Amèrica, han explicat fonts del seu Departament.



González Laya es reuneix amb Guaidó al seu retorn de Las Palmas de Gran Canàries, "en nom d'un Govern que reconeix a Joan Guaidó com a president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela" i "com a president encarregat de Veneçuela".



Un Govern "que el que busca és que se celebrin eleccions lliures, transparents, i democràtiques com més aviat millor a Veneçuela" i que vol "un arranjament entre veneçolans". El Govern de Pedro Sánchez, ha dit, "està treballant cada dia donant suport als veneçolans, molts d'ells en situació crítica".





ENTREVISTA EN EXCLUSIVA:





A més, ha afirmat que la reunió seguirà la pauta d'l'alt representant de la UE, Josep Borrell, que va ser qui el va rebre a Brussel·les. El Govern espanyol, ha explicat, vol treballar perquè la UE "sigui qui tingui la veu" recolzant una solució a Veneçuela.









Així, en la reunió amb Guaidó, intentarà parlar amb ell com pot la UE avançar "en aquest procés que se celebrin eleccions lliures i democràtiques" i escoltarà el que ell hagi de dir.



González ha assenyalat que Espanya està disposada a acollir una reunió de el Grup Internacional de Contacte, que no s'ha reunit des de fa mesos, però "no només per veure o per fer-se una foto", sinó per "discutir com pot Espanya concretament en el marc de la UE ajudar a resoldre les diferències entre veneçolans ".



En aquest grup promogut per la UE, que es va reunir per última vegada a l'octubre participen fins ara Espanya, França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Suècia, Països Baixos i Regne Unit, per part europea, així com Equador, Costa Rica, Uruguai i Bolívia per part llatinoamericana.









UNA REUNIÓ SENSE COMPAREIXENÇA DAVANT LA PREMSA





Aquest, ha dit, serà l'objectiu de la seva trobada amb Guaidó, "buscant que Espanya sigui constructiva i en nom de el Govern espanyol, amb tota la sinceritat i el suport que Espanya ha prestat i segueix prestant en aquesta greu crisi als veneçolans".



El líder veneçolà anirà després a l'Ajuntament de Madrid, on l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, i la vicealcaldessa, Begoña Villacís, li lliuraran les claus d'or de la ciutat. Aquí sí està prevista una roda de premsa de Guaidó.



S'espera que a l'acte a Cibeles vagin també el president de el Partit Popular, Pablo Casado, i altres càrrecs de el partit, així com l'expresident de Govern José María Aznar, que es veurà amb Guaidó en una trobada prèvia, segons fonts pròximes a l'ex cap de l'Executiu. La portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Inés Acostades, i altres representants d'aquest partit acudiran igualment a la cerimònia a l'Ajuntament.



Rebrà després la Medalla Internacional de la Comunitat, que li lliurarà la presidenta, regional, Isabel Díaz Ayuso. Posteriorment es veurà amb simpatitzants a una concentració a la Porta de Sol.