Barcelona baixarà la velocitat a la Via Laietana, Diputació i Consell de Cent

L'Ajuntament de Barcelona decretarà el 2021 la velocitat 30 en els següents carrers de la xarxa bàsica de la ciutat: la Via Laietana, Jordi Girona, Madri, Travessera de Gràcia, carretera del Carmel, avinguda Mare de Déu de Montserrat, Pi i Molist, Torras i Bages, Almogàvers, Taulat, Diputació i Consell de Cent.









La tinenta d'alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Ecologia, Janet Sanz, ha detallat que en els propers dos anys se sumaran 212 quilòmetres més de carrers 30, incrementant fins al 75% el percentatge de dies amb aquest límit de velocitat, de manera que es passarà dels 1.013,8 quilòmetres als 1.351,8 en total.





L'aplicació de la iniciativa es farà en dues fases: aquest febrer es decretarà la velocitat 30 a la xarxa secundària que té més d'un carril de circulació i s'adequarà l'eix Creu Coberta i carrer de Sants per això, mentre que el 2021 s'actuarà sobre les vies de la xarxa bàsica esmentades anteriorment.





El consistori ha subratllat que a 50 quilòmetres per hora el 45% dels impactes acaben amb un resultat de mort, i, en canvi, la xifra es redueix fins a un 5% quan el vehicle circula a 30, a més d'augmentar el camp visual i de concentració en relació a l'entorn immediat.





Aquesta mesura se suma a la ja anunciada aquest dijous per l'alcaldessa, Ada Colau, que restarà espai al cotxe per guanyar-lo per als vianants, i, amb aquest objectiu, les tardes dels dissabtes i els matins dels diumenges tallarà el trànsit en deu carrers troncals de la ciutat, entre elles el carrer Aragó.





Amb aquestes premisses, el govern municipal llança el projecte 'Obrim carres', amb restriccions de vehicles els dissabtes a la tarda, entre les 17 i les 21 hores, i els diumenges al matí, entre les 10 i les 15, i que es s'iniciarà el primer cap de setmana de febrer amb el tall de la Gran de Gràcia i Via Laietana dissabte.





El següent pas serà el primer cap de setmana de març, que s'uniran els talls a Creu Coberta i carrer de Sants el dissabte a la tarda i el carrer Argó, entre Tarragona i avinguda Meridiana, el diumenge al matí, alliberant 209.780 metres quadrats pels que deixaran de circular uns 100.000 vehicles, segons Sanz.





A partir d'aquí, el nombre de vies tallades al trànsit s'incrementarà de manera progressiva fins a sumar un total de deu carrers troncals de la ciutat, un per districte, en acabar 2020, amb l'objectiu de sensibilitzar i visibilitzar sobre els beneficis que suposa per a la ciutadania pacificar un carrer.