Els danys de la borrasca Gloria a la costa catalana ascendeixen a fins a 15 millons

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha dit aquest dissabte que, després d'una primera avaluació sobre la costa de Catalunya, el departament calcula que els danys causats pel temporal Glòria a les zones no urbanes de litoral suposaran entre 10 i 15 milions d'euros.









Ha advertit que es tracta d'una aproximació perquè encara s'ha d'analitzar la zona, i ha avisat que davant de nous temporals que pugui haver-hi, hi ha d'haver millores en l'activitat humana: "Aquest temporal ens ha de fer veure que la solució no són murs més gruixuts i més alts, ni davant de la mar ni canalitzant els rius "sinó replantejar accions.





Ha posat com a exemple que, en els llocs on hi ha pantans o vegetació natural, el temporal no ha danyat tant la zona: "En canvi, on tenim litorals més urbanitzats, el que tenim és una imatge de destrossa".





Ha defensat la gestió dels embassaments durant el temporal, i ha explicat que, amb l'avís meteorològic que hi havia, van considerar que hi hauria prou espai als embassaments, i que quan les pluges es van allargar més del previst es va alliberar aigua "en el moment oportú: quan el Ter i l'Onyar estaven més baixos ", i es van donar instruccions de confinament i algunes evacuacions a les rodalies de la llera dels rius.





"Teníem 120 hectòmetres de reserva, és molt espai. És l'equivalent al consum d'aigua de Catalunya durant quatre mesos", ha dit en una entrevista de Rac 1, i ha recordat que al desembre hi havia una prealerta per sequera, de manera que els embassaments tenien el quàdruple d'aigua que marca el mínim establert.