Prova pilot a Barcelona: Pot un robot ajudar una persona gran que viu sola?

L'Ajuntament de Barcelona farà una prova pilot amb un robot per estudiar com un dispositiu tecnològic d'aquest tipus pot ajudar a millorar l'atenció que reben les persones grans que viuen soles.









El personal municipal avaluarà la situació de l'usuari i de les persones cuidadores abans i després de conviure amb el robot, i aquest podrà millorar el funcionament i les aplicacions a partir de l'experiència adquirida en l'entorn real.





S'estudiarà fins a quin punt pot millorar la qualitat de vida i el benestar de la gent gran per saber si el robot ajuda a reduir el seu aïllament, si serveix per supervisar el seu estat de salut, i si és útil per reduir oblits com poden ser prendre la medicació.





El robot personal s'utilitzarà específicament amb uns vint ancians usuaris de Drets Socials, i les proves començaran aquest febrer amb quatre robots que canviaran de casa cada dos mesos fins al febrer de 2021.





En el cas que els resultats siguin positius, l'Ajuntament estudiarà la possibilitat d'ampliar el projecte i expandir l'ús del robot progressivament a més llars de la ciutat.





El projecte, que desenvolupa l'empresa lleidatana Grup Saltó, ha estat un dels dos premiats d'entre les 53 propostes que es van presentar al concurs 'Com millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la tecnologia' de MWCapital, que el finançarà amb 100.000 euros.