El Govern central assegura que els mecanismes de prevenció i detecció del coronavirus "estan funcionant"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte que Espanya està preparada per fer front a la situació del coronavirus i considera que el fet que hi hagi hagut dos possibles casos descartats significa que els mecanismes de prevenció i detecció anticipada que s'han posat en marxa "estan funcionant".









Preguntat pel possible cas de coronavirus detectat a Biscaia, ha explicat que s'estan fent proves al pacient per confirmar si està infectat, i que els resultats es coneixeran en breu, ha dit en declaracions als periodistes durant una visita a Pineda de Mar (Barcelona) per l'efecte del temporal Gloria.





Ha recordat que divendres hi va haver una reunió entre responsables del Ministeri de Sanitat i de les comunitats autònomes, en la qual es va aprovar un protocol d'actuació davant possibles casos d'infecció.