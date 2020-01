La línia de tren Barcelona-Puigcerdà ja està operativa

La línia de tren entre Barcelona i Puigcerdà (Girona) està plenament operativa des de les 10.40 hores d'aquest diumenge, un cop restablerta la circulació entre Ribes de Freser (Girona) i la Tor de Carol (França) després de la reparació dels danys causats pel temporal 'Glòria', ha informat Adif en un comunicat.





Des de les 20.30 hores de dissabte, la infraestructura ferroviària també es troba operativa i disponible per a la circulació de trens entre Maçanet i Blanes (Girona), mentre que segueixen realitzant-se les operacions a les línies Barcelona-Portbou (Girona) i Barcelona-Mataró-Maçanet .





Pel que fa a les carreteres, encara queden 19 trams tallats a el trànsit per despreniments de terra, inundacions i objectes a la via a causa de l'temporal --11 a Barcelona i vuit a Girona--, ha explicat Trànsit en un tuit recollit per Europa Press .