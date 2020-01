Les punyents imatges que arriben des de l'epicentre del coronavirus a la Xina

El que està passant a la ciutat de Wuhan (Xina) és inèdit. És la primera vegada que una estructura urbana de tal magnitud és aïllada amb la finalitat de contenir una malaltia transmissible amb possibilitat de convertir-se en epidèmia / pandèmia. Les imatges dels seus ciutadans en pànic s'estan fent virals en les xarxes socials.

















Així per exemple s'ha viralizat el cas d'un mexicà qui aparentment es troba atrapat a la província de Wuhan, Xina, i que va demanar ajuda a autoritats mexicanes per sortir de aquesta regió assotada pel nou coronavirus.





Es tracta de Jesús Daniel Stamatis Portugal, qui per mitjà del seu compte de Twitter va sol·licitar ajuda a el Govern de Mèxic i a l'ambaixador nord-americà al nostre país, Cristopher Landau per sortir de al país asiàtic el més aviat possibles. Fins al moment, Daniel Stamatis no ha trobat resposta per part d'autoritats de Govern de Mèxic.





A la seva pàgina web, Stamatis dir ser originari de Guadalajara, Jalisco, i ha assenyalat tenir estudis en arquitectura, construcció de models i investigació de disseny. Porta vivint a Wuhan des de fa set anys, on investiga el bambú com a material de construcció.





A hores d'ara tots els hospitals amb persones infectades de la corona a Wuhan, estan desbordats i s'estan edificant nous edificis en un temps rècord de 6 dies. Els habitants de Wuhan afirmen a través de nombrosos missatges estar vivint en una situació apocalíptica. Els mercats estan buits i ningú pot sortir ni dins de la ciutat.

















Les autoritats xineses van confirmar que el coronavirus va ser causat a Wuhan per la ingesta de sopa de ratpenat, un animal que contenen més de 60 tipus de virus.

























Metges i infermeres de Wuhan han contret el coronarovirus i els metges que romanen en la primera línia estan experimentant crisis nervioses. Les autoritats també els adverteixen que si deixen les seves funcions, les seves llicències seran suspeses malgrat que tots els hospitals es troben col·lapsats pel coronavirus





















Hi ha imatges d'infermeres als hospitals que diuen a càmera: "He lluitat contra el #Coronavirus sense descans. "La mort és l'única cosa que m'espera aquí"





























Donat el col·lapse als hospitals falten llits i els pacients són apilats en passadissos alguns d'ells fins i tot morts des de fa hores.

























La gent es mor com mosques o s'ensorra als carrers a causa de l'mortal Coronavirus davant el qual es troben indefensos.





















Un metge xinès detingut a Wuhan per afirmar que ara mateix hi ha més de 10.000 mil contagiats, la xifra de morts ascendeix a més de 100 morts i incinerats als hospitals de 18 ciutats i es troba 52 milions de ciutadans en quarantena a tota la Xina. Durant el diumenge els casos van créixer un 4.5%. Però les xifres oficials parlen de 2066 casos confirmats,2692 en sospita, 49 altes i 56 morts.

































Sembla la Comissió Nacional de salut de la Xina va admetre que el coronavirus no vaig poder contenir i es pot propagar el mortal patogen 2019-nCoV abans que siguin simptomàtics. El que vol dir que l'estratègia podria no estar funcionant todavía.Así mentre el Govern Xinès diu que tot està normal. Els metges diuen que el brot de coronavirus ha mutat i és molt pitjor que la SARS. Malgrat tot el govern xinès ha començat a desinfectar de manera massiva les zones residencials de Wuhan.





















Després de l'entrada de la quarantena i el tancament de totes les entrades i sortides a la ciutat, li gent va acudir en massa als mercats. S'afirma que les baralles es duen a terme a causa de la densitat i els productes esgotats

























Per fer el seguiment de l'Coronavirus la Universitat Johns Hopkins han creat una web en temps real mentre aquest s'expandeix pel món.

















Mentre els cadàvers s'acumulen en els hospitals d'aquesta província de la Xina.





















Seguirem informant ...