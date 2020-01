Ponsatí, obligada a recaptar fons a Anglaterra davant la desídia dels seus

Clara Ponsatí necessita diners. La exconsellera d'Educació s'ha obert un perfil en un web britànica de recaptació de fons per a causes judicials per afrontar el seu judici per extradició.





Ponsatí, que va formar part de la llista de JxCat en les passades eleccions europees, no és afiliada de cap partit polític. Aquesta decisió podria estar darrere del fet que hagi estat relegada a l'hora de recaptar fons entre les bases independentistes.









Mentre que les 'caixes de resistència' han funcionat en cas d'altres polítics com el mateix Puigdemont o Toni Comín, Ponsatí ha quedat eclipsada per altres figures del sobiranisme i s'ha vist obligada a buscar altres vies.





Cal dir que de les 200.000 lliures que reclama per a la seva defensa, els seus seguidors gairebé li han aportat la totalitat. Malgrat tot, sembla que el pagament de la minuta no és el que més li preocupa Ponsatí.