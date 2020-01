Els pablistes li fan el llit a Teresa Rodríguez a Andalusia

Teresa Rodríguez, la líder dels anticapitalistes d'Andalusia, està "a la corda fluixa", i els "pablistes" volen aprofitar la situació per llançar el seu assalt definitiu a Vistalegre III, qui tornarà a ser Pablo Iglesias, i no una dona, el gran candidat del partit morat.









La baralla a Andalusia entre anticapitalistes i pablistes ve de lluny. Teresa Rodríguez va tenir una oportunitat l'estiu passat, quan Iglesias es trobava en les seves hores més baixes, però els anticapitalistes van concedir més temps a Iglesias per a la negociació entre Podem i el PSOE i van signar un pacte secret amb Iglesias a canvi de més autonomia i recursos que va frustrar l'esperança d'altres crítics de sumar forces per obrir un debat intern i es van equivocar. En aquest nou escenari polític la debilitat cau de la banda dels anticapitalistes andalusos i Iglesias no deixarà "canya dreta" entre aquells que van entrar en la seva llista negra al reprovar públicament la compra del "casoplón".





Ara amb Podem ocupant una vicepresidència en el Govern de Coalició, Teresa no té cap possibilitat de liderar el partit morat encara que va estar buscant una persona per disputar la secretària general a Iglesias que havia de ser dona i andalusa mentre mirava de reüll Ada Colau, també interessada a donar el salt nacional si Iglesias fracassava en el seu assalt al poder.





Iglesias després d'arribar al govern va avançar la convocatòria de Vista Alegre III i postulant-per a una nova candidatura i tancar sense que hi hagi massa debat sobre la seva continuïtat en el poder de la família dels "pablistes" en Podem. Pel que ha transcendit ha arribat a pactes amb els comunistes d'Andalusia, corrent molt influent a IU Andalusia, que serà una peça clau en el seu atac final a la parella política Teresa Rodríguez-Kichi. Aquest acord explicaria la incorporació en els equips ministerials de Podem de dirigents d'IU Andalusia. I ja sap que resultarà fart difícil que algú des d'IU a Andalusia mossegui la mà de qui li dóna de menjar.





Però Teresa Rodríguez que està en posició de sortida ja ha registrat un sigla política alternativa, que podria desembocar en la creació d'un nou partit en el panorama andalús, que ha rebut el cop de porta d'IU Andalusia, liderada per Toni Valero, que aposta perquè endavant Andalusia romangui en el marc d'aliances amb Unides Podem.





I perquè tota la maquinària estigui greixada, els "pablistes" ja treballen sense descans perquè al març, el mes triat per a la celebració de Vista Alegre III, els afins a Iglesias imposin la seva veu i el seu projecte i frenin la proposta de Teresa Rodríguez de deslligar Endavant Andalusia de Podem.





Iglesias sempre va pensar que l'única via per revalidar el seu lideratge era entrar al Govern. Temps al temps. Per a uns comença una etapa i per a altres es tanca però no és l'únic territori espanyol on les aigües estan agitades perquè a Catalunya les nuvolades estan a punt de descarregar una tempesta que promet donar molts titulars. Perquè els pablistes estan esmolant els ganivets i fan el llit com ningú.





Seguirem informant...