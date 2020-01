Iglesias convoca per al març una nova assemblea estatal i es presenta a la reelecció

El secretari general de Podem i nou vicepresident de Govern central, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest divendres la convocatòria per al mes de març de la tercera assemblea ciutadana estatal, per a posar "a punt" l'organització davant els nous reptes que afronta com a partit de govern . A més, ha avançat que es presentarà a la reelecció per a un tercer mandat. Fonts del partit han assenyalat que tindrà lloc els dies 21 i 22 de març.









Així ho ha anunciat en la seva intervenció a l'inici de la reunió de Consell Ciutadà Estatal (CCE), precisament el dia que es compleixen sis anys del naixement de Podem, en l'acte que va protagonitzar el llavors professor universitari i tertulià al Teatre de el Barri de Lavapiés el 16 de gener de 2014 per presentar el seu nou projecte per a les eleccions europees d'aquest any.





"Tenim el repte de governar i demostrar que l'acció en el Govern fa d'Espanya un país millor. Per això cal posar a punt la nostra organització", ha defensat davant els principals dirigents de el partit morat i els líders autonòmics, i que es reuneixen per primera vegada des de les passades eleccions generals de novembre i l'arribada de Podem a Govern.





El líder de Podem, que ja porta sis anys al front del partit i aspira a liderar-lo durant quatre més, ha decidit avançar un any l'assemblea, que s'havia de celebrar com tard al febrer de 2021, quan es compleixen quatre anys del congrés de Vistalegre II que es va celebrar al febrer de 2017.





En aquesta ocasió hi haurà, al menys, una novetat, i és que, a diferència dels dos congressos anteriors, aquest no se celebrarà al Palau de Vistalegre.





El motiu d'aquest avançament d'un any, segons ha explicat el líder morat, és la necessitat de "posar a punt" Podem, amb els "nous dispositius organitzatius" que exigeixen les seves noves dedicacions al Govern, així com la d'"ampliar la base de el partit".





Tant Podem com Izquierda Unida (IU), Catalunya en Comú i Galícia en comú, aspiren des que van confluir en Unides Podem a construir aquest "espai de l'canvi", però encara, al menys de moment, no s'ha plantat una fusió orgànica com a tal.





En la seva intervenció d'aquest divendres, Iglesias s'ha limitat a posar l'accent en la necessitat de treballar junts i armar "un bloc històric de canvi", sense detallar més, i ha insistit que la nova assemblea ciutadana servirà per "posar a punt" podem per afrontar la seva nova etapa.





"Per això porto a aquest Consell Ciutadà la proposta de celebrar al març una nova assemblea ciutadana de Podem, en la qual trobar col·lectivament les millors idees i propostes per adaptar l'organització als nous temps que s'obren", ha defensat.





En aquest punt, Iglesias ha aprofitat també per anunciar la seva intenció de presentar la seva candidatura per seguir sent secretari general de Podem durant quatre anys més. "Per a mi serà honor", ha afirmat, tancant d'aquesta manera el debat sobre la seva possible successió al front de Podem, en anunciar que no té cap intenció de retirar-se.





Segons el codi ètic que el partit morat va aprovar en la seva assemblea de 2017, els càrrecs públics i interns del partit tenen una limitació de mandats de vuit anys, "amb possibilitat de prorrogar-se excepcionalment a un màxim de dotze anys".





El líder morat ha animat a més les gestores que dirigeixen el partit en sis Comunitats -Castella-la Manxa, la Comunitat de Madrid, la Rioja, Cantàbria, Múrcia i Comunitat Valenciana-, a aprofitar el congrés nacional per celebrar les seves respectives assemblees autonòmiques i triar noves direccions que acabin amb les seves situacions d'interinitat.