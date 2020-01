Podem ultima l'absorció d'Izquierda Unida abans de Vistalegre III

La vida interna dels partits segueix endavant malgrat l'agitació de la formació del Govern espanyol. Podem està ultimant l'absorció d'Izquierda Unida abans del pròxim congrés dels morats, anomenat ja Vistalegre III.





Una de les pistes d'aquesta "operació fusió" seria el nomenament d'Amanda Meyer com a directora de gabinet de la nova ministra d'Igualtat, Irene Montero. La filla de l'excandidat d'IU a les eleccions europees, Willy Meyer, es considera com un senyal que Podem vol guanyar posicions entre els partidaris de la fusió.





Una altra de les potes d'aquesta estratègia és cooptar la delegació d'Izquierda Unida a Andalusia, considerada com el "cor" del partit. A l'entorn d'Esglésies consideren que si es fan amb el Sud, aconseguiran fer-se amb la totalitat de l'amalgama esquerrana.









LA RELACIÓ IGLESIAS-GARZÓN S'HA RESSENTIT





L'actual coordinador federal d'IU no manté la millor de les relacions amb Pablo Iglesias. El sector pablista segueix descontentament pel desmarcatge d'IU el passat estiu quan va oferir el seu suport extern al PSOE i va negociar en paral·lel amb Sánchez per a aconseguir un govern conjunt.





Per això Iglesias té la vista posada en Enrique Santiago, cap del PCE, per a completar l'operació. "Enrique respon només a Pablo", asseguren fonts de Podemos consultades per 'Vozpópuli', per la qual cosa Iglesias tindria fàcil usar al seu alfil intern per a completar la síntesi entre totes dues forces amb la vista posada a crear un "nou espai de canvi".





El nou congrés de Vistalegre III se celebrarà més prompte que tard i servirà per a rellançar una opció política a l'esquerra del PSOE. Després d'un lustre d'existència, Podemos ha envellit de manera prematura. Iglesias vol tancar l'absorció d'Esquerra Unida abans de donar a llum a un nou partit. Aquesta vegada, des del Govern.