Echenique va modificar els estatuts de Podem per blindar la doble ocupació pública dels seus càrrecs

Els diputats de Podem que formin part del nou Executiu no tindran per què abandonar el seu escó després de la modificació del reglament intern introduïda a Vistalegre II. Un dels canvis en la normativa del partit permet que els membres de Podem puguin exercir dos càrrecs públics alhora.









On abans s'establia que era "imprescindible un límit clar a les responsabilitats que es poden tenir" i es restringien a "un màxim de dos, un intern i un altre extern", a la normativa actual s'ha flexibilitzat les condicions per a garantir una dedicació simultània a dos càrrecs públics.





La reforma de Echenique --que no es va ratificar pels militants-- va autoritzar una excepció per a aquelles situacions "en què ser membre d'un òrgan obligui a ser abans, o més, membre d'un altre". Precisament, es va contemplar "la pertinença simultània a una assemblea legislativa i a el Govern triat per ella, encara que aquesta pertinença no sigui legalment necessària", pot llegir-se ara en els estatuts.





Per tant, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Bellara i Alberto Garzón podran compatibilitzar ambdós llocs: l'escó al Congrés dels Diputats i la "cadira" en el Consell de Ministres.