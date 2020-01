Iglesias i Montero acumulen càrrecs més enllà del que marca el codi ètic de Podem

Pablo Iglesias i Irene Montero acumulen de forma conjunta a sis càrrecs des que es va formalitzar el pacte entre PSOE i Podem. Als seus càrrecs interns en la formació (secretari general i dirigent de l'Executiva), tots dos sumaran ara la seva presència a l'Executiu, el que afegint els seus dos escons al Congrés, arriba al total de tres càrrecs per cap.









En principi, el document ètic de Podem estableix "la limitació per a l'exercici de més d'una funció pública o de més d'un càrrec intern de Podem, llevat d'aquelles funcions vinculades a la seva condició de càrrec institucional o orgànic o responsabilitats locals sense retribució, i en tot cas conforme sempre a les limitacions salarials establertes pel partit". No obstant això, les funcions de cada un d'aquests càrrecs no estan vinculades entre si i superarien el que exigeix la mateixa normativa de la formació.





QUANT COBRARAN?





Així mateix, està per veure com ajustar tant Iglesias com Montero seva retribució als tres salaris mínims interprofessionals (SMI) fixats per als representants morats. Encara que al principi es va proposar el límit dels tres SMI, aquesta limitació s'ha anat relaxant amb el pas el temps.





Ara mateix, els sous poden augmentar 0,5 SMI extra per fill o persona dependent a càrrec fins a un màxim de dos SMI més. Atès que la parella té al seu càrrec a dos menors, podrien acollir-se a aquest supòsit per incrementar el seu sou.





Com a vicepresident de Govern, Iglesias rebrà un sou de 77.991 euros, i la seva parella una mica menys com a ministra, 73.211 euros. A aquestes retribucions caldria afegir els seus plusos per les responsabilitats internes del partit.