Rivera prepara un llibre amb la seva versió sobre l'ensorrament de Ciutadans

Albert Rivera ja té nou projecte: escriure un llibre. L'exnúmero u de Ciutadans està refrescant dates i noms al costat d'alguns dels seus més estrets col·laboradors per redactar unes memòries on expliqui la seva versió sobre com i per què es va esfondrar el seu partit en les passades eleccions generals.





Rivera, que porta una vida retirada de el focus públic en companyia de la seva companya sentimental, l'artista Malú, està a l'espera de tornar a ser pare i es pren les coses amb calma. Però això no treu que vulgui posar per escrit, a la manera d'un Cèsar, "la seva veritat" sobre els últims episodis de Ciutadans.





De moment és un misteri quan apareixerà el llibre. Tampoc es coneix fins on arribarà l'exercici memorístic de Rivera: si es remuntarà a la seva etapa de jove promesa de la política quan despuntava a Catalunya ia les tertúlies televisives, o se centrarà en la seva última etapa (sortida inclosa) a l'capdavant de la formació socioliberal. Haurem de conformar-nos amb les memòries de Rajoy a l'espera que Rivera publiqui les seves.