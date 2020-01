Uspac demana material i informació per mossos davant una possible arribada del coronavirus

El sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC ha expressat als responsables de el cos policial la "necessitat de dotar de material i informar" als agents que es puguin veure en risc de contagi davant una eventual arribada del coronavirus.









En un comunicat aquest dilluns, USPAC ha explicat que ha anat a l'Aeroport de Barcelona, "on cada dia arriba un vol procedent de Pequín o de Xangai (Xina)", per informar els agents i lliurar material mínim per evitar contagis: mascaretes FFPP2 i un termòmetre digital d'infrarojos.





El sindicat ha lamentat que la Conselleria "torna a mirar cap a un altre costat, en una clara deixadesa de funcions" i que no es garanteix la seguretat dels membres de el cos de Mossos, i ha sol·licitat material com mascaretes, guants, ulleres protectores i termòmetres , especialment per als agents de l'Aeroport.