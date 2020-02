El nombre de morts a la Xina pel coronavirus s'eleva a 259

El nombre de morts pel nou coronavirus, detectat a la ciutat de Wuhan a la província de Hubei, la Xina, va augmentar aquest dissabte a 259, van anunciar les autoritats de Pequín.





Segons la Associated Press, el nombre de persones infectades ha augmentat a 11.791.

Aquest brot de pneumònia causat per un nou coronavirus (2019-nCoV) va ser detectat a la fi d'any en Wuhan.





A més del territori continental de la Xina i les regions xineses de Macau i Hong Kong, hi ha més de 50 casos confirmats d'infecció en altres 24 països, amb noves notificacions a Rússia, Suècia i Espanya.





La Comissió Nacional de Salut de la Xina ha anunciat que 46 persones han mort per infecció de coronavirus en les últimes 24 hores, amb el que el nombre total de morts al país ascendeix a 259.

Totes les noves morts, excepte una, s'han registrat a la província de Hubei, en el centre del país, informa France-Presse.





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el dijous una emergència de salut pública internacional (PHEIC) a causa del brot del nou coronavirus a la Xina.





Una emergència de salut pública internacional requereix l'adopció de mesures de prevenció i coordinació a escala mundial.





És la sisena vegada que l'OMS declara una emergència de salut pública d'abast internacional.

Per a declarar-la, l'OMS va considerar tres criteris: una situació extraordinària, el risc d'una ràpida expansió a altres països i el requisit d'una resposta internacional coordinada.





LA PROPAGACIÓ DE VIRUS, EN DIRECTE









XINA PRODUEIX VUIT MILIONS DE MÀSCARES AL DIA





L'agència oficial de notícies Xinhua va informar dijous que el primer ministre xinès Li Keqiang va subratllar la necessitat d'assegurar l'equip mèdic per combatre la pneumònia vírica.





El Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació de la Xina va indicar que la manca de màscares es deu en part a l'augment de la demanda, en un moment en què la Xina -que fabrica el 50 per cent de les màscares del món- està produint vuit milions d'unitats al dia.





Els plans per assegurar el subministrament inclouen l'augment de la producció i la prohibició d'emmascarar les exportacions i l'augment de les importacions.





Segons les dades oficials més recents, gairebé el 60% dels més de 7.700 casos confirmats fins ara a tot el país s'han produït a la província de Hubei, en què s'han registrat 162 de les 170 morts degudes a la malaltia.





A més del territori continental de la Xina, s'han notificat casos d'infecció a Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailàndia, Japó, Corea de Sud, els Estats Units d'Amèrica, Singapur, Vietnam, Nepal, Malàisia, Austràlia, Canadà, Alemanya, França (primer país europeu en detectar casos), Finlàndia i els Emirats Àrabs Units.





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha convocat aquest dijous a Comitè d'Emergència per determinar si aquest brot viral ha de ser declarat una emergència de salut pública internacional.





Les persones infectades poden transmetre la malaltia durant el període d'incubació, que dura entre un dia i dues setmanes, sense que es detecti el virus.









XINA SUSPÈN TOTES LES COMPETICIONS DE FUTBOL





L'Associació de Futbol de la Xina va anunciar aquest dijous la suspensió, fins a nou avís, de totes les competicions, incloent la lliga major, a causa del brot del nou coronavirus.





En una breu nota en el seu "lloc web", l'associació va dir que "per cooperar amb la prevenció i el control" del brot i "per garantir la salut" dels jugadors, funcionaris i aficionats, l'inici de la temporada del 2020 es s'ajornarà a "partits de futbol de tots els nivells al país".





La nova temporada estava programada per començar el 22 de febrer.





El mateix organisme no va fixar cap calendari per a les competicions de futbol i es va limitar a assenyalar -com la resta de les institucions xineses que van anunciar tancaments o suspensió de serveis- que la informació al respecte "es publicarà en el moment oportú".





L'Associació de Futbol de la Xina ha declarat que seguirà en "estret contacte" amb les autoritats nacionals i que s'establirà un calendari de competicions amb els ajustos necessaris a mesura que el brot es desenvolupi en les diferents regions de país.





També va anunciar que els equips que competeixen a la Lliga de Campions de l'AFC jugaran els tres primers partits que planejaven jugar en els seus estadis.